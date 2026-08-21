El Govern destina 6,3 millones de euros a la reforma de la depuradora de Sant Lluís

MENORCA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern destina una inversión de 6,3 millones de euros a la reforma integral y modernización de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Sant Lluís, que permitirá que la instalación pase de estar diseñada para 15.000 habitantes equivalentes a 30.000, duplicando su capacidad y permitiendo responder mejor a las necesidades actuales y futuras del municipio.

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha aprobado el inicio de los expedientes de contratación de las obras de ampliación y mejora de la depuradora y de los servicios de dirección facultativa, inspección, vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud necesarios para su ejecución, según ha indicado en un comunicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

En concreto, el presupuesto de licitación de las obras asciende a 5,9 millones de euros, con un plazo de ejecución previsto de 21 meses, a los que se suma la contratación de la dirección facultativa, inspección, vigilancia y control de las obras y coordinación de seguridad y salud, con un presupuesto de 358.220 euros.

Ambos contratos cuentan con financiación prevista a través del convenio suscrito en 2023 con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Está previsto que las obras se ejecuten entre 2027 y 2029, con una planificación que permitirá mantener el tratamiento de las aguas residuales que llegan a la planta durante el desarrollo de los trabajos de reforma y mejora.

El proyecto permitirá acometer una ampliación y reforma integral de la EDAR de Sant Lluís, una actuación necesaria tanto por el estado de conservación de las instalaciones como para adaptarlas a las necesidades presentes y futuras del municipio. Abaqua gestiona este sistema general de saneamiento y depuración desde 1990.

Las obras supondrán una renovación de los principales procesos de la depuradora. Se construirán y modernizarán instalaciones destinadas a mejorar el tratamiento de las aguas residuales y de los lodos generados, se incorporarán nuevos elementos de desodorización y se reforzará la fiabilidad general de la planta.

Una de las principales actuaciones será la creación de una segunda línea de tratamiento, ya que actualmente la instalación dispone de una única línea. Esta ampliación permitirá contar con dos líneas independientes y ofrecerá una mayor versatilidad en la explotación de la planta, especialmente para poder realizar tareas de mantenimiento preventivo durante el periodo de invierno sin comprometer el funcionamiento del sistema.

El proyecto contempla también la construcción de un nuevo decantador y la remodelación de diferentes instalaciones existentes. Asimismo, se renovará la alimentación eléctrica de la depuradora, incluyendo una nueva línea eléctrica subterránea y actuaciones en el centro de transformación.

Con esta inversión, el Govern ha subrayado que continúa avanzando en la renovación y modernización de las infraestructuras públicas de saneamiento y depuración de Menorca, junto con la actuación ya iniciada en Es Mercadal, mejorando su fiabilidad y preparándolas para atender las necesidades presentes y futuras de la población.

La actuación se suma a las obras de reforma integral y mejora actualmente en curso en las EDAR de Formentera, Felanitx, Andratx y Binissalem, así como a los dos contratos de suministro y renovación de equipos adjudicados para mejorar el tratamiento de lodos y olores y sustituir equipos obsoletos en 36 de las 80 depuradoras que gestiona Abaqua.