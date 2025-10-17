El Govern destina cerca de 15 millones de euros entre 2023 y 2027 para luchar contra la pobreza

Archivo - Una mujer con una de las bolsas de comida preparadas por una ONG. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia destina entre los años 2023 y 2027 un total de 14,8 millones de euros a programas destinados a garantizar necesidades básicas, promover la inclusión social y reducir las desigualdades.

Así lo ha resaltado el Govern este viernes, coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, en una nota de prensa en la que ha destacado el refuerzo presupuestario y el compromiso con las políticas de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Dentro del marco de actuación de la Conselleria que dirige Sandra Fernández, destacan los programas de inclusión social, con una inversión superior a los cinco millones de euros para apoyar proyectos de integración, itinerarios de empleo e intervención comunitaria.

También se han destinado cuatro millones de euros a garantía alimentaria, a través de convocatorias y subvenciones directas a entidades como el Banco de Alimentos y Cruz Roja.

Además, han resaltado, se suman los recursos destinados al plan de financiación de los servicios sociales básicos. En concreto, se destinan cerca de 3,2 millones de euros a medidas de urgencia social para familiar con menores, al programa VECA, que financia ayudas para garantizar el derecho básico a la alimentación, el ocio y la cultura de los menores durante las vacaciones escolares, así como a las prestaciones básicas de servicios sociales.

Por otro lado, han hecho hincapié en las ayudas contra la pobreza energética con cargo al 0,7 por ciento de la recaudación del IRFP, que contemplan un millón de euros para los periodos 2022-2024 y 2024-2027. Estas últimas han sido concedidas este jueves a cuatro proyectos de las entidades Pa i Mel, Cruz Roja, Cáritas Menorca y Cáritas Mallorca, por un importe de 495.000 euros.

Según la consellera del ramo, Sandra Fernández, esta apuesta económica "demuestra la voluntad del Govern de fortalecer el escudo social de Baleares y garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante las situaciones de vulnerabilidad".

"La lucha contra la pobreza es una tarea colectiva que requiere estabilidad, recursos y colaboración entre instituciones y entidades sociales", ha apuntado, agregando que el Ejecutivo balear "continuará trabajando para consolidar un modelo de protección sólido y cercano a la ciudadanía".