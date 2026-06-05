El Govern destina dos millones de euros a impulsar 13 proyectos de refugios climáticos. - CAIB

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, ha resuelto provisionalmente la convocatoria de ayudas para el diseño e implantación de refugios climáticos en Baleares, financiada con el impuesto de turismo sostenible (ITS).

La convocatoria, dotada con dos millones de euros, ha despertado un importante interés entre los municipios de las Islas, que han presentado un total de 24 proyectos para transformar espacios públicos y adaptarlos a las altas temperaturas, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Las iniciativas incluyen actuaciones para incrementar las zonas de sombra, incorporar vegetación, renaturalizar plazas y calles o mejorar el confort térmico de espacios públicos y entornos educativos.

Los proyectos han sido seleccionados mediante un proceso de evaluación técnica y científica basado en criterios objetivos, en el que se han priorizado las actuaciones con mayor capacidad para reducir los efectos del calor extremo sobre la población y mejorar la calidad de los espacios urbanos.

La propuesta de resolución prevé financiar actuaciones impulsadas por los ayuntamientos de Llubí, Sóller, Sa Pobla, Lloret de Vistalegre, Calvià, Esporles, Inca, Costitx, Puigpunyent, Sineu, Estellencs y Alaró, así como por el Consell Insular de Formentera.

Entre los proyectos seleccionados hay iniciativas para crear redes municipales de refugios climáticos, adaptar centros educativos, transformar plazas y zonas urbanas o impulsar corredores verdes para reducir la temperatura en los cascos urbanos.

Destacan, entre otros, el Plan de Refugios Climáticos de Llubí, que incluye un refugio piloto en la zona deportiva municipal; el proyecto 'Sóller resiliente', orientado a desplegar una red municipal de refugios climáticos; y la iniciativa del Consell Insular de Formentera para crear una red insular adaptada a las características propias de la isla.

La convocatoria también permitirá impulsar actuaciones pensadas especialmente para proteger a la población infantil y a los colectivos más vulnerables ante los episodios de calor extremo.

Es el caso de los proyectos de Sa Pobla, Costitx y Sineu, que incorporan mejoras en entornos escolares y espacios comunitarios mediante nuevas zonas de sombra y actuaciones de confort climático.

Así mismo, se financiarán iniciativas de renaturalización y mejora del espacio público, como el corredor verde previsto en Peguera, impulsado por el Ayuntamiento de Calvià, o las actuaciones de Esporles, Inca y Alaró para transformar plazas y espacios públicos y hacerlos más habitables durante los meses de más calor.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que adaptarse al cambio climático significa también mejorar el día a día de la ciudadanía, haciendo los pueblos y ciudades más confortables, saludables y preparados ante las altas temperaturas. Sáenz de San Pedro ha destacado la implicación de los ayuntamientos que han impulsado proyectos.