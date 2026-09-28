El Govern destina medio millón de euros a financiar operaciones de inversión de las empresas industriales de Baleares - CAIB

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha una nueva convocatoria de la ayuda Ibavals Indústria para cubrir los gastos de las operaciones de financiación avaladas por ISBA, SGR, una convocatoria que cuenta con una dotación de 500.000 euros y gestiona la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears).

La Conselleria de Empresas, Autónomos y Energía ha explicado este lunes en un comunicado que esta iniciativa tiene como objetivo impulsar la mejora de los procesos productivos, la transformación digital y la sostenibilidad de las empresas industriales del archipiélago.

Esta nueva línea de apoyo prevé movilizar una inversión industrial de cuatro millones de euros para reforzar la competitividad, la productividad y la adaptación del sector ante los retos tecnológicos y medioambientales.

Las ayudas se dirigen a autónomos, microempresas y pymes del sector industrial. El plazo de solicitud se abrirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y permanecerá activo hasta el 1 de octubre de 2027 a través de la Sede Electrónica de la CAIB y las webs de ISBA y la ADRBalears.

La cuantía máxima de la inversión financiada susceptible de subvención es de 300.000 euros por proyecto. La ayuda cubrirá los primeros cinco años del coste del aval de las operaciones, los costes de apertura y estudio, y el importe equivalente al 3% del tipo de interés durante esos mismos cinco años.

Las empresas adheridas a la marca de garantía Industria Local Sostenible (ILS) podrán ampliar esta cobertura del aval y del tipo de interés hasta los siete años.

Un total de 282 empresas industriales de las Islas se han acogido a esta convocatoria desde su puesta en marcha, lo que ha generado una inversión total de más de 27 millones de euros hasta la fecha.