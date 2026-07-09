El Govern destina un millón de euros a impulsar la digitalización y la gestión sostenible de las explotaciones ganaderas

Explotación ganadera en Baleares. - CAIB

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, destinará un millón de euros a una nueva línea de ayudas para impulsar la digitalización y la gestión sostenible de las explotaciones ganaderas de Baleares.

La convocatoria, financiada íntegramente con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), servirá para poner en marcha grupos de cooperación para la innovación en materia de digitalización y gestión sostenible del sector, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

El anuncio lo ha realizado la directora general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, durante la jornada de seguimiento del proyecto de digitalización de actividades destinadas a garantizar la sostenibilidad alimentaria y económica de las explotaciones ganaderas, en la que han participado 25 explotaciones de las Islas.

Brunet ha destacado que esta nueva línea de ayudas dará continuidad al trabajo iniciado con este proyecto e impulsará la implantación de soluciones digitales que permitan mejorar la gestión de las explotaciones, reforzar su competitividad y facilitar la toma de decisiones basada en datos, avanzando hacia una ganadería más sostenible.

El proyecto de digitalización se ejecuta mediante una encomienda de gestión a la Fundación Universidad-Empresa de las Islas (Fueib) y está financiado con fondos del ITS.

En la jornada se ha hecho balance del grado de implantación de las herramientas digitales desarrolladas en el marco del proyecto, tanto las destinadas al futuro cuaderno digital de explotación como las aplicaciones específicas para los sectores bovino, porcino y ovino-caprino.

Además, se han presentado los informes de huella de carbono de las explotaciones participantes, las posibilidades que ofrecen los créditos de carbono y las novedades del Registro Balear de Huella de Carbono.

En este sentido, Brunet ha señalado que la digitalización ya es una realidad para el sector ganadero y el reto es convertirla en una herramienta útil para mejorar la gestión de las explotaciones.

"Disponer de información fiable permite tomar mejores decisiones, ganar eficiencia y reforzar la viabilidad económica de las explotaciones, más allá del cumplimiento de las obligaciones administrativas", ha afirmado.

La directora general también ha remarcado que a menudo se asocia la ganadería únicamente a las emisiones, pero es imprescindible disponer de datos para conocer cuál es el impacto real de las explotaciones.

"Valorar también su capacidad de captación de carbono nos permite tener una visión más completa de la actividad ganadera e identificar oportunidades de mejora", ha concluido.