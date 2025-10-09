El Govern destina un millón de euros a patrocinar la participación en competiciones de ocho equipos no profesionales

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, con representantes de los equipos - CAIB

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Fundación para el Deporte Balear, destina un millón de euros a un programa de patrocinio deportivo dirigido a ocho equipos de Baleares que compiten en categorías de máximo nivel nacional e internacional en disciplinas no profesionales.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el objetivo de esta iniciativa es apoyar al deporte balear de alto rendimiento no profesional, contribuir a la visibilidad de los clubs de las Islas y fomentar la proyección de los valores del deporte como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el compromiso.

Durante el acto de presentación, que ha tenido lugar en el Centro de Tecnificación de Baleares, el conseller del ramo, Jaume Bauzà, ha destacado que este programa reafirma el compromiso del Govern con los clubes que llevan el nombre de Baleares en todo el territorio, "y que son ejemplo de constancia y pasión por el deporte".

Por su parte, el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell, ha subrayado que "esta línea de patrocinio es una herramienta para dar estabilidad a los proyectos deportivos y ayudar a los clubes a seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel".

En concreto, los equipos beneficiarios del programa de patrocinio son la Asociación Deportiva Palma de Mallorca F.S. (400.000 euros); Club Ciclista Sporty (125.000 euros); Club Voleibol Ciutadella (100.000 euros); Club Voleibol Manacor (100.000 euros); Club Baloncesto Menorca (75.000 euros); Club Baloncesto Palmer (75.000 euros); Club Baloncesto Imprenta Bahía (75.000 euros); Balonmano Club Ibiza (50.000 euros).