El Govern destina 4 millones de euros para la prevención y atención a las adicciones en Mallorca

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado destinar cuatro millones de euros al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para la atención de las adicciones a través de un convenio de colaboración para el período 2025-2028.

Así lo ha informado este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

La actuación se enmarca en el Plan Integral de Adicciones de Baleares 2025-2032, que es, han destacado, la hoja de ruta, compromiso de acción y actuación global frente a las conductas adictivas.

El objetivo del convenio es garantizar la colaboración y coordinación en el desarrollo de acciones en relación con la prevención, tratamiento e inserción de las personas con problemas de adicciones.

Entre las diversas acciones, y como novedad, está previsto implementar el protocolo de actuación para la detección y tratamiento del VIH y la hepatitis C de las unidades de conductas adictivas (UCA) en los centros residenciales de Ca l'Ardiaca, Sa Placeta y Primera Acogida de la Dirección Insular de Inclusión Social. Este protocolo coordinará la actuación conjunta del IMAS, la Conselleria de Salud y los hospitales de Mallorca.

Asimismo, el convenio prevé la elaboración e implementación del protocolo de detección e intervención precoz en menores en situación de vulnerabilidad frente al consumo de sustancias y comportamientos adictivos.

Las acciones a realizar a través de este convenio son la preparación y suministro de metadona para las personas usuarias de las UCA, así como la derivación de los usuarios atendidos para que recojan la metadona en los centros de salud u oficinas de farmacia.

También prevé desarrollar un programa de tratamiento ambulatorio e inserción a través de las UCA por parte de equipos profesionales que den cobertura a cinco unidades de conductas adictivas; dispensar metadona a recursos asistenciales de la Red de Inclusión Social; y colaborar en la recogida de datos de los indicadores que se soliciten para poder dar respuesta a las memorias sobre actuaciones en adicciones.

Igualmente, se establece la coordinación y colaboración en las actuaciones de prevención en el ámbito comunitario; la colaboración y participación en el asesoramiento y apoyo a los entes locales en la elaboración de planes y programas de adicciones; y la formación de los profesionales que trabajan en el campo de las adiciones.

Mediante el convenio se crea una comisión de seguimiento formada por dos representantes de la Conselleria de Salud y dos representantes del IMAS, con el objeto de aprobar los protocolos de actuación derivados del propio convenio, velar por el cumplimiento del mismo, resolver las cuestiones que plantee su aplicación y evaluar la realización del proyecto tras su finalización.