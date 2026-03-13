El Govern destinará 1,1 millones de euros a compensar los descuentos para residentes en el transporte marítimo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el gasto de poco más de 1,1 millones de euros para la compensación económica por los descuentos aplicados a los residentes de Baleares en el transporte marítimo interinsular.

El vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que esta cantidad se destinará a la empresa Servicios y Concesiones Marítimas Ibicencas y corresponde a las bonificaciones aplicadas en el precio de los billetes durante el tercer trimestre de 2025 en las líneas regulares de transporte marítimo entre islas.

Estas compensaciones permiten cubrir el coste que asumen las navieras por la aplicación de los descuentos a los residentes de Baleares en sus desplazamientos interinsulares, una medida destinada a "garantizar la movilidad entre islas en condiciones de igualdad".

La empresa presentó la solicitud de compensación junto con la documentación justificativa ante la Administración autonómica, que posteriormente fue revisada por la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo.

De conformidad con la normativa presupuestaria vigente, los expedientes de gasto corriente que superan un millón de euros requieren autorización previa del Consell de Govern. Tras el análisis de la documentación presentada, los servicios técnicos confirmaron que el importe justificable, lo que ha permitido elevar la propuesta para su autorización.