El Govern destinará 23 millones de euros en ayudas para liquidez, inversiones e innovación de empresas

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado otorgar la autorización previa para destinar 23,3 millones de euros en ayudas para operaciones de financiación de liquidez e inversiones productivas y en innovación, digitalización y sostenibilidad de empresas de Baleares.

Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell el portavoz del Ejecutivo autonómico y responsable de estas subvenciones, Antoni Costa.

Así, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación que dirige ha obtenido permiso para autorizar y dispone del gasto del expediente de la convocatoria de ayudas para los años 2026 y 2027, que será ampliable a 2028.

Las ayudas irán dirigidas a las empresas con actividad en Baleares para cubrir las comisiones por apertura y estudio, intereses y el coste del aval de sociedades de garantía recíproca por operaciones de financiación de liquidez e inversiones productivas y en innovación, digitalización y sostenibilidad, que puede ser objeto de cofinanciación con cargo al Programa Feder 2021-2027.

Además, se ha autorizado, por razones de interés público, el pago anticipado del 100% del importe de la ayuda en concepto de intereses, calculado como el importe equivalente a un tipo de interés vinculado a la evolución del euríbor a doce meses como máximo durante los cinco primeros años de la operación de financiación subvencionada, en los términos que establezca la convocatoria de ayudas, y la exención total de la constitución de garantías.

Cabe recordar que el Govern incluyó en 2024, por primera vez, la ayuda a la financiación de proyectos de innovación.