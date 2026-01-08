El Govern destinará 255.000 euros al Plan de Formación del personal público durante el primer semestre del año

Consejo de Dirección de la EBAP - CAIB

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha aprobado el Plan de Formación 2026 del primer semestre dirigido a los trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma, con un presupuesto de 255.000 euros.

Según ha destacado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa, el plan ofrece una programación estructurada en planes, programas e itinerarios formativos diseñados para dar respuesta a los retos actuales de la función pública, la transformación digital y la mejora continua de las competencias profesionales.

La aprobación del Plan de Formación 2026 se ha llevado a cabo en el Consejo de Dirección de la EBAP, celebrado este jueves y que ha presidido la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, con la asistencia de la directora general de Función Pública, Violeta Rodríguez.

El objetivo principal del Plan de Formación 2026 es reforzar las capacidades del personal empleado público, impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida y contribuir a la modernización de la Administración, con una oferta adaptada a las necesidades reales de los diferentes perfiles profesionales.

La Conselleria ha destacado como novedad que uno de los ejes transversales del plan es el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En este sentido, se incorpora un programa formativo en igualdad de género, alineado con los objetivos del IV Plan de Igualdad de la Administración de la CAIB.

Este programa incluye acciones formativas orientadas a la sensibilización, la prevención de desigualdades y violencias invisibles, la incorporación de la perspectiva de género a la organización y el refuerzo del liderazgo femenino dentro de la Administración pública.

Con esta inversión, han concluido, la EBAP consolida la formación como una herramienta clave para avanzar hacia una administración "más moderna, eficiente, inclusiva y comprometida con la igualdad de oportunidades".