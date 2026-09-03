El Govern destinará 900.000 euros en ayudas para la producción audiovisual

Un cámara en un rodaje cinematográfico profesional. - CAIB

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Industrias Culturales de Baleares, adscrito a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha convocado una línea de subvenciones de 900.000 euros para apoyar la producción y coproducción de obras audiovisuales profesionales.

La Conselleria ha explicado este jueves en un comunicado que la convocatoria tiene como objetivo fomentar el tejido industrial del sector audiovisual y cinematográfico del archipiélago, impulsando la creación de proyectos de calidad con proyección y vocación de difusión tanto nacional como internacional.

Esta línea de ayudas cuenta con una dotación plurianual distribuida entre los ejercicios de 2026 (500.000 euros), 2027 (200.000 euros) y 2028 (200.000 euros).

El crédito se estructura en cuatro modalidades diferenciadas según la tipología del proyecto. En primer lugar, los largometrajes cinematográficos de ficción y animación contarán con 350.000 euros de ayudas, con un máximo de 175.000.

Mientras, los largometrajes documentales para televisión contarán con 250.000 euros (con un máximo de 80.000); los cortometrajes de ficción, animación y documentales, con 100.000 euros (con un máximo de 25.000), y las miniseries y series web de ficción, animación o documentales, con 200.000 euros (con un máximo 100.000).

IMPULSO DEL TALENTO LOCAL

Las bases de la convocatoria priman la vinculación territorial y el impulso de las industrias culturales. Entre los criterios objetivos de valoración se puntúa el porcentaje de días de rodaje en el archipiélago, la residencia o nacimiento en las Islas del equipo creativo y técnico, y la contratación de actores locales.

Asimismo, se valora el uso del catalán en la versión original y la aplicación de criterios de igualdad de género en los puestos clave de la producción.

La convocatoria exige la presentación obligatoria de un plan de sostenibilidad con medidas para reducir la huella de carbono en las modalidades de largometrajes de ficción o animación y series.

El plazo para solicitar las ayudas es de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB). El trámite debe realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica.