El Govern destinará casi 500.000 euros a dos programas de asesoría y apoyo científico a las empresas por parte de la UIB

Personas reunidas en una mesa. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha puesto en marcha una nueva edición de los programas Accelera y Valida, dotados con algo más de 496.000 euros para ofrecer el conocimiento científico y el asesoramiento de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

La Conselleria ha indicado que se trata de dos instrumentos clave para "reforzar la transferencia de conocimiento, la innovación empresarial y la colaboración" entre la UIB y el tejido productivo de Baleares, según ha explicado en un comunicado.

Ambos programas se desarrollarán en 2026 en el marco de la Oficina Innobal, una ventana única virtual creada por el Govern para apoyar a las empresas de Baleares en su proceso de transformación e innovación. La Fundación Universidad-Empresa de Balears (Fueib) será la encargada de ejecutar ambos programas.

La iniciativa se alinea con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y con la Estrategia Regional de Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) 2021-2027, con el objetivo de "fortalecer la competitividad de las empresas, impulsar la innovación y acelerar la transferencia de tecnología desde la universidad hacia el mercado".

El programa Accelera ofrece a las pymes los servicios científicos de la UIB para impulsar proyectos empresariales de I+D+i. Estos servicios pueden incluir actividades de consultoría científica experta, actividades de investigación y desarrollo o actividades de testeo.

De este modo, se pretende impulsar la transferencia de conocimiento generado en el ámbito universitario para apoyar a las pymes de Baleares en sus actividades de innovación y aumentar así su potencial competitivo.

Así, hay tres modalidades de proyectos. En primer lugar, la consultoría científica, destinada a aquellos proyectos innovadores dirigidos a la obtención de nuevos productos, procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. En segundo lugar, proyectos de I+D+i, que buscan descubrir nuevos conocimientos, diseñar nuevas aplicaciones e implementar nuevos materiales, productos, servicios en el mercado o en los sistemas de producción. Y en tercer lugar, proyectos de testeo.

Para todo ello, Accelera ofrece horas de consultoría científica experta y actividades de investigación y de desarrollo experimental y/o tecnológico o de actividades de testeo, llevados a cabo por personal investigador de la UIB.

El programa permitirá dar apoyo a hasta 20 proyectos empresariales, al "facilitar su maduración tecnológica y su viabilidad técnica y comercial". Para ello, el Govern destina un presupuesto de cerca de 300.000 euros.

Por su parte, el programa Valida es una herramienta de apoyo con el objetivo de valorar y madurar tecnológica y comercialmente los resultados de investigación.

De este modo, se les acerca al mercado o a su aplicación práctica gracias a un asesoramiento especializado, un acompañamiento durante el proceso de valorización y, si es necesario, financiación específica en función del nivel de desarrollo y las necesidades del proyecto.

Durante las fases de asesoramiento y acompañamiento, se hacen pruebas de concepto, desarrollo de prototipos, estudios de viabilidad técnica y comercial o análisis de mercado, entre otras acciones.

En esta edición, el programa Valida dará apoyo a hasta seis proyectos, con un presupuesto total de algo más de 196.000 euros.

Ambos programas incorporarán acciones de difusión y promoción en todas las islas, con el objetivo de "garantizar una participación equilibrada y reforzar el papel de la Oficina Innobal como punto de referencia en innovación".

"Con esta nueva edición de Valida y Accelera, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación refuerza su apuesta por una economía más innovadora, sostenible y basada en el conocimiento, al facilitar que la investigación y la tecnología lleguen al tejido empresarial y generen valor", han explicado.