El Govern destinará seis millones para adquirir una finca rústica y destinarla a investigación y experimentación agraria

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará seis millones de euros para adquirir una finca rústica y destinarla a investigación y experimentación agraria.

En nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que, a través del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap), apuesta por la investigación y por la experimentación agraria y destinará seis millones de euros para adquirir una finca rústica en Mallorca y dedicarla a esta finalidad. El BOIB ha publicado este sábado el anuncio de licitación del concurso y los propietarios interesados pueden presentar sus propuestas hasta el 19 de septiembre.

Con la adquisición de esta finca, el Govern tiene como objetivo disponer, al igual que el resto de centros de investigación de ámbito autonómico en España, de un espacio propio donde poder experimentar, innovar y formar. Además, el proyecto permitirá poner a disposición del sector los resultados de la investigación para que pueda aplicar los conocimientos y mejorar así la productividad y competitividad de las explotaciones. De hecho, una de las tareas principales de la finca será transferir la tecnología y el conocimiento a técnicos, agricultores y personal investigador de la comunidad científica.

Por otro lado, la Conselleria prevé que los estudios que se lleven a cabo permitan conocer mejor el impacto del cambio climático en los diferentes cultivos del archipiélago sobre los que se realizarán ensayos, ya que no se comportan igual en el archipiélago que en la península.

En cuanto a los requisitos, la finca rústica que busca el Govern, además de estar ubicada en Mallorca, debe tener una superficie agraria útil mínima de 48 hectáreas, de las cuales 40 deben ser de regadío y las otras ocho pueden ser también de secano. Asimismo, deberá disponer de conexión a la red eléctrica, agua apta para el riego agrícola y reunir otras características técnicas que se detallan en el pliego de condiciones publicado en el BOIB.

Los propietarios de fincas interesados tienen de plazo hasta el 19 de septiembre para presentar sus propuestas. El procedimiento se podrá consultar, a partir del lunes 11 de agosto, en la web del Irfap. En caso de tener cualquier duda, pueden contactar con el Irfap en contractacio@irfap.es o en el teléfono 971 17 60 84.

El objetivo de la Conselleria es adquirir la finca antes de final de año, con un presupuesto de seis millones de euros procedentes de los fondos del factor de insularidad.