El Govern difunde la campaña 'Navega poc a poc' para fomentar una navegación responsable en reservas marinas

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha iniciado la difusión de la campaña 'Navega #pocapoc', una iniciativa de sensibilización para dar a conocer la nueva regulación de la velocidad de las embarcaciones en las reservas marinas de sa Dragonera y de las Illes del Ponent de Mallorca.

Según ha informado en un comunicado, la campaña tiene como objetivo informar a los navegantes sobre la normativa vigente y fomentar una navegación más responsable que contribuya a proteger la biodiversidad marina, preservar los recursos pesqueros e incrementar la seguridad de todas las personas que comparten estos espacios protegidos. La iniciativa transmite un mensaje de corresponsabilidad, alejado de un enfoque sancionador, para favorecer un cambio de hábitos entre los usuarios.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado que la conservación del mar es "una responsabilidad compartida" y que la campaña demuestra que, cuando administraciones, entidades, sector pesquero, sector náutico y sociedad civil trabajan conjuntamente "es posible impulsar iniciativas que benefician al medio marino y a las personas que hacen uso de él".

Simonet ha explicado que reducir la velocidad es "un gesto sencillo que tiene un gran impacto" ya que supone menos ruido submarino, menos riesgo para la fauna marina y los pescadores profesionales, y una navegación más segura y respetuosa con "unas reservas marinas que constituyen un patrimonio natural de primer orden para Baleares".

La campaña incluye vídeos divulgativos, publicaciones en redes sociales, cartelería, folletos informativos, adhesivos, banderolas para embarcaciones, una página web específica con toda la información sobre la normativa y materiales de comunicación dirigidos a puertos, marinas y clubes náuticos para que la información llegue a los navegantes antes de acceder a las reservas marinas. La difusión se reforzará a través de los canales de las entidades colaboradoras y la distribución de material en los principales puntos de salida de embarcaciones entre Palma, Calvià y Andratx.

La Conselleria ha remarcado que 'Navega #pocapoc' es el resultado de un trabajo colaborativo que ha implicado a administraciones, sectores y actores locales, entidades ambientales, profesionales de la comunicación y otros actores vinculados a las reservas marinas.

La campaña ha sido impulsada por la Dirección General de Pesca y la Xarxa Dragonera Blava, con la colaboración de la Fundación Save the Med y la Fundación Mallorca Preservation. El proyecto está financiado mediante el Impuesto de Turismo Sostenible.

Además, la iniciativa cuenta con la implicación de puertos, marinas, clubes náuticos y otros agentes del territorio, que contribuirán a hacer llegar los materiales a los usuarios del mar y a reforzar el mensaje de navegación responsable.

Cabe recordar que la nueva regulación de la velocidad de las embarcaciones en las reservas marinas de sa Dragonera y de las Illes del Ponent de Mallorca es una medida pionera en la comunidad que responde a la necesidad de reducir el impacto del tráfico marítimo sobre la biodiversidad, los recursos pesqueros y la seguridad de la navegación.