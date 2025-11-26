El Govern distingue a 17 centros educativos de Ibiza con el galardón de Centro Ecoambiental

Archivo - Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

IBIZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las consellerias de Agricultura, Pesca y Medio Natural y de Educación y Universidades han distinguido a 17 centros educativos de Ibiza con el galardón de Centro Ecoambiental.

También han reconocido a otros 19 centros de Ibiza y Formentera con el certificado de Centro Ecoambiental.

El acto de entrega tuvo lugar este miércoles con la asistencia de representantes institucionales y de la comunidad educativa, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

En esta XXI edición del programa han participado 153 centros educativos, de los que 99 eran de Mallorca, 33 de Ibiza, 19 de Menorca y tres de Formentera.

El programa de Centros Ecoambientales tiene como objetivo impulsar la educación ambiental y la sostenibilidad mediante el diseño y desarrollo de proyectos ambientales integrados en los currículos y planes de estudio.

Este año se ha distinguido a 75 centros educativos de las Islas con el galardón de Centro Ecoambiental, mientras que 78 centros más han recibido el certificado de participación.