El Govern dotará con 25.000 euros los II Premios Agenda de Transición de la UIB

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PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la concesión de una subvención directa de 25.000 euros a la Universitat de les Illes Balears (UIB) para financiar los II Premios Agenda de Transición.

Lo ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Esta iniciativa, impulsada por la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, tiene como objetivo reconocer trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales, así como proyectos liderados por personal docente e investigador y personal técnico y de administración, que estén alineados con los retos de sostenibilidad económica, social y ambiental.

En esta convocatoria, los premios priorizarán ámbitos como la movilidad, los recursos naturales, el patrimonio cultural y la sostenibilidad ambiental y social, y reconocerán las mejores iniciativas con diferentes categorías y dotaciones económicas de entre 500 y 4.000 euros.