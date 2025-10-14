El Govern duda del compromiso del PSIB para subir el ITS y gravar los 'rent a car': "Estaban en contra hace una semana"

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha puesto en duda el compromiso del PSIB para incrementar el impuesto de turismo sostenible (ITS) y gravar los coches de alquiler al considerar que "estaban radicalmente en contra hace una semana".

Así ha contestado al portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, después de que este le pidiera que se comprometiera a llevar estas dos subidas impositivas a la próxima reunión del Pacto por la Sostenibilidad.

"Hasta hace una semana estaba usted en contra de la subida de la ecotasa, y ahora resulta que es absolutamente desesperante su intención de subirla y que se apruebe la propuesta del Govern. Estaba radicalmente en contra hace una semana, ¿cree que su planteamiento es creíble?", ha dicho el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación en el pleno del Parlament de este martes.

A su parecer, la de los socialistas es una "propuesta oportunista" y no garantiza que "cambien de opinión la semana que viene". "Nunca ha hecho ningún planteamiento fiable, ha cambiado de opinión sistemáticamente", le ha afeado a Negueruela.

Costa ha insistido en que estas dos medidas turísticas serán llevadas a la mesa del Pacto por la Sostenibilidad y que, si reciben el visto bueno, será el Govern quien las lleve a la Cámara autonómica para su eventual aprobación.

"VUELVAN AL CORRAL"

Las medidas turísticas y la mesa del Pacto por la Sostenibilidad ha sido también el tema principal del intercambio entre el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el también diputado socialista Llorenç Pou.

Bauzà ha invitado al PSIB a regresar al Pacto por la Sostenibilidad, del que se salieron hace meses, para debatir en ese foro medidas contra la saturación turística como la subida del ITS o el impuesto a los coches de alquiler.

"Vuelvan al corral, hagan las propuestas que consideren y no tengan miedo a confrontar, debatir o acordar o renunciar. Si quieren ser relevantes, vuelvan y aporten; si quieren ser como siempre, será una lástima", ha dicho el conseller.