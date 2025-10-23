El Govern elaborará una Ley de Atención a las Personas con Discapacidad para garantizar y ampliar derechos

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, comparece en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado que redactará una Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, con la que se tratará de garantizar y plantear nuevos derechos para este colectivo.

Así lo ha avanzado este jueves la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.

La representante del Govern ha indicado que con esta normativa se quiere garantizar un modelo de discapacidad que, a su juicio, es un "referente" en toda España y Europa, especialmente en el ámbito del empleo.

Por eso, ha afirmado que esta iniciativa ya se ha trasladado a las entidades sociales y ha tenido una "gran acogida", por lo que espera contar con la participación y el apoyo de los diferentes Grupos Parlamentarios.