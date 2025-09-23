El Govern elaborará un nuevo plan de empleo centrado en "la necesidad de las empresas"

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern diseñará un plan de empleo de Baleares en el que se mirará "las necesidades de las empresas", con el que se orientará el SOIB hacia las empresas y los oficios.

Así lo ha indicado la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante la pregunta de la diputada de Vox María José Verdú sobre las ayudas que ofrecerá el Govern a autónomos y pymes.

La representante del Govern ha indicado que en Baleares hay más de 100.000 autónomos y las empresas que más crecen son las de uno a cinco trabajadores.

En ese sentido, ha señalado que el Ejecutivo sufragará la contratación de nuevos trabajadores, de manera indefinida y a jornada completa, por parte de los autónomos con ayudas de entre 35.000 y 25.000 euros, en función de la cualificación del empleado.

Cabrer ha remarcado que también se atiende a las necesidades de los jóvenes trabajadores, de entre 16 a 30 años, para que encuentre un empleo en aquel ámbito en el que se haya formado.

Por su parte, Verdú ha resaltado el aumento de los costes laborales a los que deben hacer frente las pequeñas empresas y autónomos empresas con "márgenes muy estrechos" y sometidas a una "fuerte estacionalidad".

