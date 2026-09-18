El Govern eleva a naranja la alerta por lluvias y tormentas en Mallorca y se mantiene amarilla en Pitiusas

Archivo - Varias personas pasean por el centro de Palma en un día de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aumentado el nivel de alerta por lluvias y tormentas en Mallorca hasta el nivel naranja, por lo que se activa el índice de gravedad 1 del Plan Meteobal.

Por otra parte, en Eivissa y Formentera la alerta por lluvias y tormentas seguirá de color amarillo, según ha concretado Emergencias 112 en su cuenta de la red social X.

Por estos motivos, se ha pedido a la población que siga los consejos de autoprotección y evitar los desplazamientos innecesarios para manteneros de seguros.