El Govern, empresas y agentes sociales analizan los proyectos del Plan de Excelencia Profesional del Sector Turístico

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo del Plan Integral de Excelencia Profesional del Sector Turístico ha celebrado este viernes una nueva reunión en la que se han analizado los proyectos que engloba el plan y que están financiados con 13,8 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El objetivo, según ha señalado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en nota de prensa, es seguir avanzando en la definición y puesta en marcha de una estrategia compartida entre el Govern, el sector empresarial y los agentes sociales para reforzar la formación y cualificación profesional en el ámbito turístico.

Entre las actuaciones destacadas se incluyen el diseño del Plan estratégico de formación y capacitación del sector turístico por parte de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), con un presupuesto de 367.000 euros, así como las campañas de comunicación para la puesta en valor del turismo y de sus ámbitos profesionales, con una dotación de tres millones de euros.

Por parte de la Dirección General de Formación Profesional, el convenio FP-Air Europa para programas piloto de colaboración en el ámbito del mantenimiento de aeronaves --con 996.000 euros--, así como la redacción de los proyectos de construcción de los nuevos centros integrados de FP en Hotelería y Turismo (Proyecto en Alcúdia: 254.200 euros y Proyecto Hotel Escuela Platja de Palma: 465.850 euros).

También se incluye la reforma y adecuación de los espacios de estudios de Hotelería del IES Colom Casanoves, en Sóller, con 104.000 euros; la construcción del centro de Hotelería y Turismo de Ciutadella, con una inversión de 4,2 millones de euros; y la reforma y adquisición de equipamientos de la Escuela de Hotelería de Baleares en Mallorca, con un presupuesto de 4,4 millones de euros.

El director general de Turismo, Josep Aloy, ha subrayado que este plan tiene como misión "impulsar y mejorar la formación del principal sector económico de las Islas, la hostelería, apostando por la innovación y la calidad como ejes del plan, de tal modo que el sector turístico disponga del talento y los recursos necesarios para afrontar los retos de futuro".

Aloy, que lider la iniciativa, ha destacado la importancia de que el Govern destine fondos del ITS, de la convocatoria extraordinaria de 2023 y 2024-2025, a una finalidad como la formación profesional del sector.

"Qué mejor destino para la ecotasa que la cualificación de los miles de trabajadores del principal sector económico de las Islas", ha resaltado.

El Plan Integral de Excelencia Profesional del Sector Turístico busca consolidar un ecosistema de colaboración entre las administraciones, el sector privado, los centros de formación y los sindicatos, fomentando la cualificación, la estabilidad y la competitividad del principal motor económico de Baleares.