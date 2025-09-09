El Govern encargará un diagnóstico sobre el voluntariado en Baleares para elaborar un plan autonómico

Reunión de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández con la Plataforma del Voluntariado de Baleares. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern encargará un diagnóstico del voluntariado en las islas para conocer la situación actual del sector y elaborar el futuro plan autonómico.

Esta es una de las medidas que ha trasladado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en la reunión que ha mantenido este martes con la comisión ejecutiva de la Plataforma del Voluntariado de Baleares (Plavib).

En una nota de prensa, la conselleria ha indicado que también se llevará a cabo, junto con la PLAVIB, una campaña de voluntariado joven para acercarlo a este colectivo.

Fernández ha anunciado que este mes de octubre se convocará el Foro Balear del Voluntariado, un organismo que ha calificado como "un ejemplo de coordinación y cooperación" entre las administraciones públicas y de las entidades dedicadas al voluntariado.

Al encuentro han asistido la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, que se ha interesado por los proyectos de la Plavib y se ha comprometido a colaborar.