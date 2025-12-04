El Govern entrega 25 cruces al Mérito Policial a policías locales de Mallorca en reconocimiento a su labor

Acto anual de premios y condecoraciones - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Instituto de Seguridad de Baleares (Ispib), ha entregado este jueves 25 cruces al Mérito Policial, 23 con distintivo verde y dos con distintivo blanco, a policías locales de Mallorca.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia en un comunicado, el reconocimiento ha sido en el acto anual de premios y condecoraciones que ha tenido lugar en el Casal de Paguera. La ceremonia ha estado presidida por la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Antóna maría Estarellas.

También han estado presentes el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, el conseller ejecutivo de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafel Bosch, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.

Se han impuesto 23 cruces al Mérito Policial con distintivo verde por haber dirigido, desarrollado y ejecutado sus tareas de manera ejemplar.

Los galardonados han sido: José Bonnín y Sergio Pérez (Fornalutx); Antoni Carrió y Xavier Lluís Quetglas (Muro); Jaume Joan Dora (Bunyola); Sebastià Arrom, Daniel Rivera y Pablo Sánchez (Pollença); Andrés González, Pere Montserrat, Mauricio Gabriel Puigcercós y Marc Torres (Valldemossa); Bartolomé Bauzà (Lloret); Sergio Fernández (Santanyí), Miquel Vicens (Vilafranca de Bonany) y al coronel de Artillería de la Subsecretaria del Estado de Defensa, Alberto Hernando. También se han otorgado cruces verdes a los coordinadores o instructores de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP): José Manuel Amorós, Amable Serrano, Antònia Anglada, Miguel Ángel Caldentey, Bartomeu Fullana, Juan José García y Juan Ruiz.

Además, se han entregado cuatro cruces con distintivo blanco, por treinta años de servicio policial, al policía jubilado Jaume Joan Dora de Bunyola y Antonio Rueda, de Puigpunyent.

En la misma ceremonia, el Govern ha concedido condecoraciones honoríficas a personas y a entidades ajenas al cuerpo. Los reconocimientos han sido para el presidente de la Fundación Natura Parc, Antonio Mas, la Escuela Balear de Administración Pública y el técnico de deportes del Ayuntamiento de Artà, Llorenç Terrassa.

También ha habido lugar para felicitaciones públicas y menciones especiales, así como para el otorgamiento de un diploma de jubilación a Josep Perelló, policía local de Pollencça. Se han entregado también sellos de calidad profesional correspondientes a los programas 'Educación vial' y 'Policía tutor', que han recibido 25 ayuntamientos y 47 policías locales.