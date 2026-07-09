El Govern entrega las llaves de once viviendas públicas en Sant Lluís. - CAIB

MENORCA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la alcaldesa de Sant Lluís, María Dolores Tronch, han entregado este jueves las llaves de la nueva promoción del Ibavi de once viviendas de protección pública en régimen de alquiler destinada a residentes en el municipio.

De este modo, Mateo ha remarcado que todos los adjudicatarios han acreditado un mínimo de diez años de residencia en Sant Lluís, fruto del acuerdo entre ambas administraciones.

El requisito general establecido por ley para acceder a las viviendas de protección es acreditar cinco años de residencia en Baleares, con preferencia para los residentes en el municipio, y el Ibavi y los ayuntamientos, esta legislatura, están acordando incrementar los años de empadronamiento en el municipio para dar esta preferencia a los residentes en cada localidad.

Esta promoción, situada en la calle Bisbe Sever, 1, consta de 11 viviendas, una de ellas adaptada para personas con discapacidad, en un edificio de planta baja y dos plantas superiores, con una superficie total construida de 1.125 metros cuadrados.

Se trata de ocho viviendas de un dormitorio doble y tres viviendas de dos dormitorios. El edificio tiene una capacidad total para 27 personas y también cuenta con un local en la planta baja.

El conseller ha subrayado que las viviendas tienen una superficie útil de entre 51,66 y 53,53 metros cuadrados, además de una vivienda de 45,22 metros cuadrados.

En este contexto, ha señalado que entre las personas adjudicatarias hay siete personas solas, dos adultos con personas mayores a cargo y una pareja. Por su parte, cuatro de los arrendatarios son mayores de 65 años.

Mateo ha puntualizado que en todas las promociones del Ibavi, el alquiler se ajusta a los ingresos efectivos de los inquilinos, de forma que, en ningún caso, el pago del recibo del alquiler supone destinar más del 30 por ciento de los ingresos. El precio final del alquiler en esta promoción oscila entre 191,59 y 567 euros mensuales y, en seis casos, los inquilinos se han acogido a la adecuación del recibo del alquiler en función de sus ingresos.

Esta promoción ha tenido un presupuesto de 1,7 millones de euros. La actuación se financia a través de fondos ITS y de fondos europeos Next Generation. El Ayuntamiento de Sant Lluís cedió el suelo para hacer posible la construcción de esta promoción de vivienda pública y las obras se iniciaron el mes de julio de 2023.