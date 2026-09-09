El Govern envía un cuestionario digital a 1.500 empresas para conocer sus necesidades de cara al nuevo plan de industria - CAIB

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha enviado un cuestionario digital a alrededor de 1.500 empresas para conocer sus necesidades de cara a la elaboración del nuevo Plan Director de la Industria de Baleares 2027-2031.

El director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, se ha reunido este miércoles con la consultora Infyde, encargada de la redacción del documento.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, se han analizado las primeras conclusiones extraídas de las entrevistas realizadas a empresas, organizaciones empresariales y sindicatos del sector industrial de todas las islas.

En la actualidad, el proceso se encuentra en fase de consultas, con entrevistas y cuestionarios dirigidos a empresas y asociaciones representativas. Gómez ha señalado que, en una última fase de consulta, esta semana se ha enviado un cuestionario digital a más de 1.500 empresas.

"Queremos que el plan sea útil y realista, que parta de las necesidades de las empresas y permita definir las prioridades industriales de los próximos años", ha subrayado.

En el futuro, ha previsto la Conselleria, se celebrarán reuniones sectoriales con las cadenas de valor identificadas para profundizar en las necesidades específicas de las diferentes ramas de actividad.

En noviembre está previsto presentar al sector el borrador preliminar del plan para que pueda realizar aportaciones y validar las acciones estratégicas antes de su publicación definitiva antes de final de año.

"Este plan definirá la hoja de ruta para reforzar la competitividad de la industria balear y seguir avanzando en la reindustrialización de las Islas. Lo haremos desde el diálogo y el consenso, escuchando a las empresas y a las entidades que conocen de primera mano la realidad y las necesidades del sector", ha dicho el conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro.