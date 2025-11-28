El Govern espera que el Pacto por la Sostenibilidad debata en diciembre la subida del ITS y el impuesto a 'rent a car'

Archivo - Un grupo de trabajo de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad de Baleares. - CONSELLERIA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGÍA - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha confiado en que la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad debata antes de Navidad las propuestas para subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), el cánon de saneamiento y el impuesto a los 'rent a car'.

"Puede que vayan antes, pero el Pacto tiene un procedimiento y no quiere decir que se debatan y acuerden en un día", ha dicho Costa este viernes en la rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consell de Govern.

Costa ha remarcado que estas tres propuestas se llevarán a la Mesa porque se incluyen entre las más de 500 iniciativas recogidas y no solo porque lo haya planteado el PSIB. Además, cabe recordar que se aprobó una resolución en el Parlament en este sentido.

El portavoz no ha confirmado "con total seguridad" que estos tres temas se lleven a la Mesa por el Pacto antes de que finalice el año aunque ha insistido en que su debate "requiere cierto tiempo". "Espero que se pueda iniciar el debate antes de Navidad", ha concluido.