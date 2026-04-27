El Govern estudia reclamar a la constructora que reformaba los pisos del Ibavi afectados por la explosión en Eivissa

Un policía inspecciona el lugar de la explosión. - Germán Lama - Europa Press

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha trasladado a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma el caso de la explosión de los pisos del Ibavi de Eivissa, para preparar una reclamación de responsabilidades a la empresa constructora que trabajaba en la reforma de los inmuebles.

Esta solicitud se tramitaría una vez abran las diligencias judiciales y que estarían a la espera de la investigación que desarrolla la policía judicial sobre las causas de la explosión, según han informado fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Este lunes se ha confirmado el realojamiento de las últimas familias afectadas pendientes de reubicación en dos apartamentos, cuyos gastos correrán a cargo del Ibavi.

Cabe recordar que el pasado viernes, el Govern y el Ayuntamiento de Eivissa iniciaron el realojo de las familias en otras viviendas. También se trabaja en disponer de otra vivienda próximamente para la familia de las personas heridas que continúan hospitalizadas a causa de la explosión.

Ambas administraciones reiteraron que la prioridad en estos momentos es el estado de salud de las personas heridas y el bienestar de todas las familias de las viviendas de esta promoción pública.

En este sentido, se trabaja en el montaje de vitrocerámicas y termos eléctricos para el resto de familias que han podido regresar a las viviendas --las otras 17 viviendas de la promoción-- pese a no disponer de instalaciones para cocinar ni de agua caliente, dado que se ha dado de baja y clausurado la instalación de gas del edificio.

De manera provisional, ambas administraciones han facilitado la manutención de las familias en un restaurante cercano, con gastos a cargo del Ibavi, y también se ha habilitado el acceso al centro municipal de Can Tomeu para que puedan ducharse con agua caliente durante estos días hasta concluir la renovación de las instalaciones en sus viviendas.

El Ibavi ha suspendido de forma temporal el cobro del alquiler de las viviendas de esta promoción. Paralelamente, trabaja para iniciar próximamente las obras de retirada de escombros y reconstrucción de las viviendas directamente afectadas por la explosión.

LOS CUATRO HERIDOS CONTINÚAN INGRESADOS

Respecto a los heridos, los dos trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia continúan ingresados con pronóstico reservado.

En concreto, se trata de un joven de 23 años herido en la explosión que fue trasladado el pasado miércoles a la Unidad de Quemados. Este paciente había permanecido en observación desde el martes, día de la explosión, en las Urgencias de Can Misses hasta su traslado.

La otra persona que continúa ingresada con pronóstico reservado en esta misma unidad es una mujer de 21 años herida grave en el siniestro. Otros dos heridos en el suceso continúan ingresados recuperándose de las lesiones sufridas en diferentes hospitales de Eivissa.