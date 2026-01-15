El Govern explica a entidades económicas y sociales el proceso de reforma del sistema de financiación

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se reúne con representantes de entidades económicas y sociales - CAIB

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha explicado a representantes de entidades económicas y sociales el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica.

Lo ha hecho este jueves en una reunión, después de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado miércoles en el Ministerio de Hacienda, según ha informado la Conselleria.

Al encuentro han acudido representantes de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), los Círculos de Economía de Mallorca y de Menorca, las Cámaras de Comercio de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera, PIME Balears, el Círculo Mallorquín de Negocios y los sindicatos CCOO y UGT.

Costa ha explicado los detalles de la propuesta para reformar el sistema de financiación, caducado desde 2014, presentada durante la reunión del CPFF por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

También ha expuesto las reclamaciones que se plantean desde Baleares, con el consenso de todos los partidos políticos del arco parlamentario y de la sociedad civil y que de momento no se incluyen en el sistema presentado por el Gobierno.

Por un lado, no se tienen en cuenta variables que el Govern considera clave para el archipiélago como el crecimiento poblacional y la población flotante.

En este sentido, desde la Conselleria que dirige Costa han subrayado que estos dos factores tensionan notablemente los servicios públicos fundamentales del archipiélago y obligan a aumentar sustancialmente el presupuesto destinado, por ejemplo, a sanidad e infraestructuras.

Otra de las reclamaciones desoídas del Govern es el aumento de la variable de insularidad que, han lamentado, reduce su peso del 0,6 al 0,5 por ciento.

Por otro lado, el vicepresidente ha remarcado que el Ejecutivo autonómico "no tolerará" un sistema de financiación de recorte la autonomía fiscal de las Islas.

El Gobierno central plantea la posibilidad de establecer un mínimo de tributación de impuestos en toda España, ha señalado Costa, para quien esto "supondría una clara línea roja" para el Govern.

Durante la reunión, el conseller ha escuchado las apreciaciones y propuestas de los representantes de las entidades económicas y sociales con el objetivo de hacer llegar a Madrid un planteamiento "conjunto y consensuado".