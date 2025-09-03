El Govern y la Federación Balear de Actividades Subacuáticas editan una guía para identificar las especies de peces

Ficha editada con las especies de peces del litoral balear. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la Federación Balear de Actividades Subacuáticas han editado una guía con el objetivo de identificar las principales especies de peces del litoral del archipiélago.

La publicación está financiada por el proyecto 'ITS Economía azul: nuevos instrumentos de gestión y monitorización de reservas marinas y del medio marino', según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha puesto en valor este tipo de colaboraciones entre el Govern y entidades, ya que pretenden fomentar, además de las prácticas pesqueras "sostenibles", todos aquellos usos de los recursos marinos que sean "inocuos" y "generen actividades económicas de diversificación", como es el caso de la fotografía en apnea.

En este sentido, se trata de una hoja DIN-A3 de material plástico, para usar dentro del mar, donde están impresas las imágenes de 55 especies de peces comunes del litoral de Baleares.

La principal finalidad es distribuirlo entre los participantes de las competiciones de fotografía submarina en apnea. También se pretende utilizar la guía para actividades educativas e informativas dentro de las reservas marinas de Baleares.

Grau ha explicado que esta hoja sustituye a la de 2004, de características similares y ya agotada, con diferentes imágenes aportadas por la Federación Balear de Actividades Subacuáticas. Las instantáneas son de tres reconocidos fotógrafos subacuáticos como son Juan Moya, Candelario Villar y Bernardo García de la Villa.

"Baleares, por sus aguas y el buen estado de conservación de los recursos pesqueros dentro de las reservas marinas, son un lugar idóneo para la práctica de la fotografía submarina en apnea. Muestra de ello es la celebración en Mallorca del campeonato de España de esta modalidad deportiva en otoño de 2024", han reivindicado.

LICENCIA PARA LA PESCA RECREATIVA SUBMARINA DE TRES AÑOS

Con todo, Grau ha aprovechado para recordar que el Govern tiene la intención de modificar el artículo 5 del Decreto 34/2014, de principios generales de la pesca recreativa en aguas interiores, para igualar la vigencia de la licencia para la pesca recreativa submarina con la del resto de licencias recreativas, de forma que pasará a ser de tres años en lugar de uno, como hasta ahora.

"Esto permitirá reducir trámites innecesarios y ayudará a disminuir la carga administrativa, tanto para la administración como para la ciudadanía, sin comprometer los mecanismos de control o seguridad, ya que se mantienen los requisitos actuales de la edad mínima, el permiso de armas --licencia federativa-- y el seguro en vigor", ha recalcado el director general de Pesca.