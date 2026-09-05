El Govern financia con 336.000 euros observatorios de igualdad, conciliación y absentismo en la hostelería

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PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con 366.000 euros para financiar los gastos de funcionamiento de los observatorios sobre igualdad, conciliación y absentismo laboral de las organizaciones sindicales y empresariales del sector de la hostelería.

El ámbito temporal para iniciar y ejecutar las actividades subvencionadas comprende desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa.

La partida económica se encuentra distribuida en dos anualidades: 274.500 euros para el ejercicio de 2026 y 91.500 euros para el de 2027.

En cuanto a los requisitos, pueden optar a estas ayudas las organizaciones sindicales y empresariales legitimadas para la negociación del convenio colectivo de hostelería de Baleares.

Los fondos se repartirán de manera proporcional: un 50 por ciento se destinará a las organizaciones empresariales y el otro 50 por ciento a los sindicatos, de acuerdo con la composición de la comisión negociadora del convenio.

Dentro de cada bloque, la asignación se realizará proporcionalmente a la representatividad de cada entidad, con el límite del importe solicitado y según lo que establece la convocatoria.

Para obtener la condición de beneficiarias, las entidades deben estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma antes de dictar la propuesta de resolución.

Asimismo, no pueden concurrir en ninguna de las listas de prohibición establecidas en la Ley general de subvenciones, el Texto refundido de la Ley de subvenciones de la comunidad autónoma, la Ley de igualdad de mujeres y hombres, ni la Ley para garantizar los derechos de las personas Lgtbi y erradicar la Lgtbi-fobia. El cumplimiento de estos requisitos se acreditará con declaración responsable.

Todas las actividades financiadas se deben desarrollar íntegramente en Baleares y se articulan alrededor de tres ejes principales.

En primer lugar, la línea de igualdad incluye análisis preliminares sobre la situación de igualdad de género y oportunidades en las empresas del sector, el asesoramiento técnico para la elaboración, implantación y seguimiento de planes de igualdad, y la organización de sesiones formativas y talleres de sensibilización.

También contempla una línea de conciliación, que se orienta a evaluar las políticas empresariales de conciliación laboral y familiar, así como a divulgar medidas de flexibilidad horaria, teletrabajo, permisos especiales y herramientas de acceso equitativo a estas iniciativas.

Por último, la línea de absentismo laboral comprende el análisis exhaustivo de las causas del absentismo (distinguiendo entre justificado e injustificado), el diseño de estrategias y campañas de bienestar laboral para reducirlo, y la implantación de sistemas de monitorización periódica mediante herramientas de recopilación de datos.

Esta convocatoria, ha destacado la Conselleria, responde al desarrollo del convenio colectivo del sector y, en concreto, al acuerdo por la conciliación de la vida laboral, la mejora de la productividad y la reducción del absentismo en el sector de la hostelería, firmado por los agentes sociales en julio de 2025.

Mediante este marco, las partes acordaron la creación de estos observatorios para analizar la realidad del sector y promover herramientas de asesoramiento, información y mejora continua en el ámbito laboral.