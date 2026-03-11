El Govern financia la construcción del Centro Pere Pascual en Inca con 1,75 millones de euros. - CAIB

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha impulsado, con una inversión de 1,75 millones de euros, la creación del Centro Pere Pascual en Inca, un nuevo equipamiento que incluye un servicio de vivienda supervisada y un centro de día para que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir con mayor autonomía y desarrollar su proyecto de vida dentro de su comunidad.

El recurso, impulsado por el Patronato Joan XXIII, se ha inaugurado este miércoles en un acto al que han asistido la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez; la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, y el gerente del Patronato Joan XXIII, Pedro Lladó.

La construcción del equipamiento ha sido posible gracias a la financiación del Govern, que ha destinado 1,75 millones de euros a través de la convocatoria de ayudas para entidades del tercer sector destinada a financiar inversiones en equipamientos sociales.

Esta línea de ayudas cuenta con una dotación global de 38 millones de euros para impulsar la creación, reforma o ampliación de recursos sociales en Baleares.

El Centro Pere Pascual incorpora diferentes servicios orientados a mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

El equipamiento dispondrá de 17 plazas de vivienda supervisada y 10 plazas de centro de día, que serán concertadas por el Consell de Mallorca a través del IMAS.

Estas plazas forman parte de un plan de la institución insular para ampliar el acceso a la vivienda de personas con discapacidad, que prevé la creación de 137 plazas en 2026 con una inversión de 3,7 millones de euros.

El proyecto incluye tres viviendas supervisadas organizadas en unidades de convivencia reducidas, dos para seis personas y una para cinco, con espacios comunes, cocinas y zonas de estar pensadas para que las personas usuarias puedan desarrollar su vida cotidiana con apoyo profesional.

El edificio cuenta también con espacios exteriores, zonas verdes y accesos accesibles, y está situado cerca de servicios básicos como el hospital, comercios y transporte público, lo que facilita la participación de las personas usuarias en la vida comunitaria.

Este tipo de recursos ofrecen un entorno de convivencia similar al de un hogar, con apoyo profesional adaptado a las necesidades de cada persona, y permiten avanzar hacia un modelo de atención centrado en la persona y en su plena inclusión en la comunidad.

Durante el acto, la consellera Sandra Fernández ha destacado que este tipo de iniciativas demuestran la importancia de la colaboración entre las administraciones y las entidades sociales para ampliar los recursos y dar respuesta a las necesidades reales de las personas con discapacidad y sus familias.

Fernández también ha subrayado que el objetivo es que cada vez más personas puedan vivir con autonomía, manteniendo sus vínculos y su proyecto de vida dentro de la comunidad, y ha remarcado que este modelo de vivienda supervisada permite avanzar hacia una atención más personalizada y centrada en la persona.

Galmés, por su parte, ha expresado que la vivienda no puede ser una barrera para las personas con discapacidad y que este proyecto es un paso para que estas personas puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo y con los apoyos necesarios.

Por su parte, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez ha subrayado que concertar más plazas con entidades como Patronato Juan XXIII permite continuar avanzando hacia un modelo que prioriza la vida independiente y la integración dentro de la comunidad.

A la inauguración del centro han asistido también la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García, y la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo, que ha destacado el trabajo de las entidades del tercer sector en el desarrollo de servicios especializados y en el acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias.