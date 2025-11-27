El Govern firma un acuerdo para garantizar el suministro hídrico en alta en el valle de Sóller los próximos cuatro años

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, visita Sa Costera. - CAIB

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha formalizado un nuevo acuerdo con los ayuntamientos de Sóller y Fornalutx para asegurar el suministro hídrico en alta durante los próximos cuatro años.

El documento se integra en el modelo de convenios únicos impulsados por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua y establece criterios de gestión ajustados a la realidad específica del valle de Sóller con el objetivo de reforzar la estabilidad del abastecimiento y mejorar la planificación del recurso.

El conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, y el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, se desplazaron esta semana a Sa Costera para revisar las infraestructuras existentes y mantener una reunión de trabajo con los alcaldes de Sóller, Miquel Nadal, y de Fornalutx, Francesc Marroig.

Sa Costera, una de las captacione principales de abastecimiento de la zona, aporta entre cuatro y cinco hectómetros cúbicos anuales en función de la pluviometría y, en condiciones normales, constituye un pilar del suministro en alta para ambos municipios.

No obstante, ha apuntado la Conselleria en un comunicado, durante el verano marcado por una sequía que se prolonga desde hace cuatro años el caudal de la fuente descendió hasta niveles mínimos y no pudo cubrir la demanda de los dos municipios, especialmente en los meses de mayor afluencia.

Solo Sóller necesita más de 4.500 metros cúbicos diarios para garantizar el abastecimiento básico, a lo que se suman las necesidades de Fornalutx, que también depende del suministro en alta para cubrir el consumo cotidiano de su población.

UNA REALIDAD HÍDRICA "DELICADA"

El valle de Sóller, ha advertido el departamento dirigido por Lafuente, presenta una realidad hídrica "particularmente delicada", del mismo modo que sucede en el conjunto de Baleares.

La presencia de acuíferos "sensibles", la elevada presión humana en los meses de menor disponibilidad, un clima mediterráneo seco y un régimen de lluvias "cada vez más irregular y torrencial" hacen que sea complicado la infiltración natural y generan riesgos asociados a inundaciones.

En este contexto, la seguridad del suministro en alta, la reutilización de aguas regeneradas y la recarga de acuíferos se consolidan como soluciones estructurales para garantizar la disponibilidad y la calidad del agua.

Ante esta situación, y para evitar problemas de suministro, la Conselleria llevó a cabo en el primer semestre de 2025 una actuación de urgencia que permitió utilizar el trasvase de Sa Costera en sentido contrario al habitual.

Para ello se instaló un sistema de impulsión conectado a la captación sobre el acuífero de s'Estremera, en Bunyola. Gracias a esta nueva infraestructura, el agua pudo circular hacia el valle en lugar de salir de ella, algo que no había sucedido nunca desde la puesta en marcha del trasvase en 2009.

GESTIÓN DE TORRENTES Y EFICIENCIA DEL AGUA

Los alcaldes de Sóller y Fornalutx, en su encuentro con Lafuente, le trasladaron los retos que afronta la gestión del ciclo del agua en la zona, especialmente en relación con la estabilidad del suministro, la planificación a medio plazo y la respuesta ante periodos prolongados de sequía.

Durante la reunión, Calafat destacó que el conocimiento del funcionamiento de los acuíferos, el análisis de la demanda y la previsión de infraestructuras han permitido dar respuesta a esta situación gracias a la colaboración entre administraciones.

Asimismo, se trataron cuestiones relacionadas con la gestión de torrentes, los proyectos de mejora de la eficiencia en el uso del agua y las iniciativas de reutilización de aguas regeneradas como vía para incrementar la disponibilidad de recursos y avanzar hacia la circularidad en la gestión del ciclo del agua.