El Govern fomenta con fondos del ITS la contratación de personas con discapacidad en el sector turístico. - CAIB

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, destinará 600.000 euros a fomentar la contratación de personas con discapacidad en el sector turístico.

Se trata de una convocatoria financiada con el fondo del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y que se enmarca en el despliegue de la agenda de transición y del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de las Islas.

Así lo ha anunciado esta mañana la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, junto con el director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, y la presidenta de FoQua, Carmen Muñoz, en un acto celebrado en Casa Esment.

El objeto de esta nueva convocatoria, que se publicará el último trimestre del año, es fomentar y mantener la contratación de personas con discapacidad con especial dificultad de empleo en el sector turístico, mediante la modalidad de empleo con apoyo.

La ayuda subvenciona parcialmente los costes salariales (salario bruto y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social) de la persona contratada hasta un máximo de 9.000 euros.

PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD

La consellera de Trabajo ha destacado la puesta en marcha de esta iniciativa y su relación con el despliegue del Pacto por la Sostenibilidad.

"Esta convocatoria es un buen ejemplo de lo que significa llevar el Pacto de las palabras a los hechos: más de medio millón de euros, una convocatoria dirigida al mercado laboral ordinario, entidades de apoyo que facilitan la contratación y una Administración que simplifica el procedimiento para que la ayuda llegue lo antes posible. Sostenibilidad también es inclusión. Y sostenibilidad también es que nadie se quede atrás", ha expresado Cabrer.

REQUISITOS

Según ha recogido la Conselleria en un comunicado, pueden recibir las ayudas las personas físicas o jurídicas privadas, agrupaciones, comunidades de bienes y otras unidades sin personalidad jurídica que sean titulares, explotadoras o gestoras de establecimientos turísticos en las Islas, excluyendo los centros especiales de empleo.

Las contrataciones se dirigen a personas con discapacidad que presenten especiales dificultades de inserción, incluyendo, entre otros, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, trastorno de salud mental o TEA; discapacidad física o sensorial; personas sordas o con discapacidad auditiva, y personas con capacidad intelectual límite en los términos previstos en la convocatoria.

El área ha destacado que la empresa beneficiaria deberá tener suscrito un convenio de colaboración con entidades sin ánimo de lucro para facilitar un preparador laboral.

El presupuesto de esta convocatoria proveniente de fondos ITS es de 600.000 euros dividido entre 535.710 euros en 2027 y 64.290 euros en 2028.

PLAZOS

Se podrán financiar los gastos asociados a las actuaciones subvencionables que se hayan ejecutado y pagado en tres periodos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026; el 1 de enero de 2027 y el 30 de junio de 2027, y el 1 de julio de 2027 y el 31 de diciembre de 2027, ambos incluidos.

La Conselleria ha explicado que solo se puede presentar una solicitud por periodo, con un máximo de tres solicitudes por persona interesada.

Cabe recordar que la convocatoria admite actuaciones que se hayan ejecutado antes de su publicación, ya que el primer periodo empieza el 1 de enero de 2025.

DOCUMENTACIÓN

A la hora de realizar la solicitud de la convocatoria, es necesario acreditar contrato de trabajo y posibles modificaciones, grado de discapacidad vigente, nóminas, pago efectivo de las nóminas, vida laboral, documentación de cotización y justificantes de pago de las cotizaciones.

En cuanto al pago, se realiza una sola vez por cada solicitud, una vez dictada la resolución de concesión y comprobada la justificación correspondiente.