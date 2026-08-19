El Govern formaliza la adquisición de la finca Es Bosch, en Escorca, para incorporarla al patrimonio público. - CAIB

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha formalizado este miércoles ante notario la adquisición de la participación del 67,24 por ciento de las fincas denominadas Es Bosch, Es Bosch de Baix y Es Bosch de Dalt, situadas en el término municipal de Escorca, después de que el Consell de Govern lo autorizara el pasado 31 de julio.

Su valor ambiental radica especialmente en su ubicación, en el entorno del Monumento Natural del Torrent de Pareis, un espacio de elevado valor natural y paisajístico de Baleares, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

La directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, ha firmado la compraventa, con la presencia del conseller del ramo, Joan Simonet, en una operación que supone una inversión de 1,1 millones de euros, financiados íntegramente con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Con esta operación, el Govern continúa avanzando en la estrategia de adquirir fincas para incorporarlas al patrimonio público, conservar el territorio y proteger la biodiversidad.

Además, se quiere garantizar un uso público responsable de los espacios naturales, con la finalidad de que los ciudadanos puedan disfrutar del patrimonio natural de las Islas.

Esta política, según han recordado, ya ha permitido formalizar otras adquisiciones durante la legislatura. Entre ellas, destaca la adquisición de las fincas de Son Jaumell, Cala Torta, Cala Mitjana y Cala Estreta, con una superficie total de 583,9 hectáreas situadas en el Parque Natural de la Península de Llevant, reforzando así la titularidad pública de espacios de gran valor natural.

También se formalizó la compra de la finca rústica de sa Bastida, en Alaró, con una extensión aproximada de 72 hectáreas, adquirida por 1,5 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible. La finca incorpora espacios protegidos con biodiversidad propia y elementos del patrimonio arqueológico, y el Govern prevé darles usos públicos.

Por otra parte, en Menorca, el Govern también ha adquirido dos fincas en sa Boval Vella, dentro del ámbito del Parque Natural de s'Albufera des Grau. La operación permitió incorporar al patrimonio público una superficie de 3,8 hectáreas situada en el corazón del Parque.

La incorporación de este tipo de terrenos al patrimonio de la Comunidad Autónoma permite reforzar la capacidad de la Administración para conservar los espacios naturales, proteger sus valores ambientales y garantizar una gestión adecuada y un acceso público compatible con sus características.