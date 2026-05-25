El Govern garantiza la actividad de las federaciones náuticas en la futura reforma del puerto de Palma. - CAIB

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern y representantes de la Federación Balear de Vela, la Federación de Piragüismo y la Federación de Actividades Subacuáticas han pactado la integración de sus deportistas en un espacio propio y con condiciones óptimas para el deporte de élite y de base hasta diciembre de 2027 en la reforma del puerto de Palma como solución transitoria, lo que garantizará la actividad de las federaciones náuticas de las Islas.

Este acuerdo conlleva, de manera paralela y por mutuo acuerdo entre las partes, la extinción formal del convenio de colaboración que el anterior Ejecutivo firmó en mayo de 2023 con la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) relativo a las instalaciones de El Molinar (Caló d'en Rigo).

La propuesta de resolución conjunta ya ha sido remitida a la APB para su ratificación en Consejo de Administración, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Los análisis técnicos actuales habían certificado que el proyecto en El Molinar -tramitado a las puertas de las elecciones de 2023 con un presupuesto de 700.000 euros- era inviable para la operativa.

RESPONSABILIDAD CON EL DEPORTE

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha defendido la necesidad de dar carpetazo a este proyecto que "no aportaba soluciones reales".

"Frente a las promesas incumplidas del pasado que ponían en riesgo la viabilidad presupuestaria actual, este Govern actúa con honestidad y con la verdad por delante", ha concluido Bauzá.

Según han añadido, mientras los deportistas desarrollan su actividad de forma garantizada en este nuevo espacio portuario, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes continuará trabajando estrechamente junto a las federaciones y los clubes náuticos del entorno para avanzar en el diseño y tramitación de una propuesta de ubicación definitiva que responda, de manera estructural y con plenas garantías técnicas, a las necesidades de estos deportistas de Baleares.