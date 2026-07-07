El Govern impulsa una instalación fotovoltaica que reducirá un 50% la factura energética de IB3

Instalación fotovoltaica en IB3 - CAIB

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern impulsa en IB3 una nueva instalación fotovoltaica, compuesta por 360 placas solares y una potencia de 140 kw, que se prevé que reduzca a la mitad la factura energética del edificio de la radiotelevisión pública.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, acompañado por la directora del Instituto Balear de la Energía (IBE), Marta Pons, ha visitado este martes la nueva instalación, un proyecto ya finalizado que "refuerza la apuesta del Govern por el autoconsumo y la eficiencia energética en los edificios de la administración".

La instalación tiene una potencia de 140 kW y está formada por 360 placas fotovoltaicas distribuidas entre la cubierta de los edificios y varias pérgolas situadas en el aparcamiento. La actuación ha supuesto una inversión de 199.400 euros y permitirá generar energía renovable para cubrir una parte importante del consumo eléctrico del complejo.

Durante la visita, el conseller ha destacado que cada nueva instalación fotovoltaica en un edificio público "es una inversión que tiene un doble retorno: reduce el gasto energético de la administración y acelera la transición hacia un modelo energético más limpio, eficiente y basado en recursos propios".

Sáenz de San Pedro ha puesto en valor el trabajo que desarrolla el Instituto Balear de la Energía para aprovechar las cubiertas de los edificios públicos y convertirlas en espacios de generación de energía renovable.

Esta actuación forma parte del plan del Govern para ampliar la red de instalaciones fotovoltaicas en los equipamientos públicos de Baleares con el objetivo de reducir la dependencia energética, disminuir el gasto público y avanzar en la descarbonización de la administración mediante la producción de energía limpia y de proximidad.