El Govern inaugura la Feria de las Casas y Centros Regionales en el Parc de la Mar - CAIB

PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha inaugurado este viernes la Feria de las Casas y Centros Regionales en el Parc de la Mar, que durante cuatro días ofrecerá actividades culturales, gastronomía y convivencia entre las comunidades regionales presentes en las Baleares.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que la Feria de las Casas y Centros Regionales de las Baleares ha abierto esta jornada sus puertas en el Parc de la Mar, donde hasta el próximo lunes 8 de diciembre ofrecerá una completa agenda de actividades culturales y gastronómicas.

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Xesca Ramis, ha visitado esta mañana los estands de las entidades participantes y ha saludado a sus representantes, destacando su papel esencial como espacios de convivencia, acogida e intercambio cultural.

En esta edición participan seis casas y centros regionales: Casa de Andalucía en Baleares, Hogar Canario en Islas Baleares, Centro Gallego de Mallorca, Casa Regional de Murcia, Casa de Valencia en Calvià-Falla el Toro y la Casa Regional Madrileña en Baleares. Todas ellas compartirán con la ciudadanía las tradiciones, gastronomía y folklore de sus territorios de origen a través de degustaciones, actuaciones y espacios de encuentro que fomentan la participación, la integración y la cohesión social.

En el marco de la Feria, el público podrá disfrutar de la feria del tapeo, donde las casas y centros regionales ofrecerán platos y tapas representativos de sus cocinas tradicionales, manteniendo el ambiente participativo y festivo que caracteriza a estas citas anuales. Paralelamente, la programación incluye espectáculos musicales y de baile, muestras folklóricas, actividades familiares y animación infantil, que llenarán el recinto de actividad durante todo el fin de semana.

La Feria de Diciembre se celebrará del 5 al 8 de diciembre, en horario aproximado de 10.00 a 00.00 horas, en el Parc de la Mar. Entre las actuaciones previstas destacan la Parranda del Hogar Canario y el grupo Electric Jump (viernes); los Xeremiers de S'Estació, la Escola de Ball de l'Assumpció, el baile popular de Sa Sínia de Consell y el grupo Yola's Slave (sábado); las actividades familiares con Joan de sa Maleta y Astronautes Estrellats, además del baile en línea de la Casa de Andalucía y el concierto de Cara B (domingo), así como la actuación de los xeremiers y una exhibición de folklore aragonés a cargo de Soniando (lunes).

Con esta Feria, el Govern quiere reconocer la contribución de las casas y centros regionales como puntos de encuentro e integración, y su papel fundamental en la preservación y difusión de la diversidad cultural que define a cada territorio.