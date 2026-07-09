El Govern incorpora ocho plazas de vivienda supervisada para personas con problemas de salud mental en Manacor - CAIB

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha incorporado ocho nuevas plazas de vivienda supervisada para personas con problemas de salud mental en Manacor, ubicadas en el edificio Sa Ràfia de Llevant de la Fundació Estel.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, las plazas están concertadas desde el pasado 1 de junio y elevan a 147 el total de plazas de vivienda supervisada y domicilios compartidos de la red pública de Baleares.

En concreto, la red pasa a disponer de 97 plazas de vivienda supervisada y 50 de domicilios compartidos, concertadas por la Conselleria y gestionadas en Mallorca por la Fundació Estel de Llevant, Gira-sol, Fundació Es Garrover y GREC, y en Eivissa por la entidad Apfem.

A estos recursos se suman las 29 plazas de la residencia Can Raspalls, en Eivissa, gestionada por la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de Baleares.

La Conselleria ha destacado que la puesta en marcha del edificio de Sa Ràfia de Llevant ha supuesto una inversión de 2,1 millones de euros destinada a la adquisición y rehabilitación del inmueble.

Además de las ocho plazas de vivienda supervisada, el equipamiento alberga un nuevo servicio ocupacional con capacidad para 30 personas y el proyecto de inserción laboral T'Estim Cafè.

Durante la visita a las instalaciones, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora general de Atención a la Dependencia, María Antònia Mora, conocieron también el vivero ecológico de Estel de Llevant, un proyecto de formación e inserción laboral en el que participan personas con problemas de salud mental.

Fernández ha destacado el refuerzo de la red de vivienda supervisada y ha agradecido la labor de la Fundació Estel de Llevant por su compromiso con la atención y la inclusión de las personas con problemas de salud mental.