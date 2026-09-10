El Govern incorpora siete nuevas plazas de vivienda supervisada para personas con problemas de salud mental en Palma

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en la habitación de una vivienda supervisada para personas con problemas de salud mental. - CAIB

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha incorporado siete nuevas plazas de vivienda supervisada para personas con problemas de salud mental de la Asociación Gira-Sol en Palma.

Según ha informado en un comunicado, las plazas están concertadas desde el pasado mes de julio y permiten ampliar las alternativas residenciales para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con mayor autonomía y con los apoyos que necesitan.

La consellera del ramo, Sandra Fernández, ha sostenido que "cada nueva plaza supone ampliar las oportunidades para que las personas con problemas de salud mental puedan avanzar en su autonomía y desarrollar su proyecto de vida dentro de la comunidad".

Las siete nuevas plazas de Gira-Sol están concertadas por la Conselleria desde julio de 2026 por un importe cercano a los 768.000 euros hasta diciembre de 2028.

El servicio ofrece acompañamiento profesional durante todo el año y apoyo en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, adaptado a las necesidades de cada persona.

Con la incorporación de este nuevo recurso, Gira-Sol dispone actualmente de 43 plazas residenciales concertadas con la Conselleria, de las cuales 25 son de vivienda supervisada y 18 de domicilios compartidos.

Las nuevas plazas se enmarcan además en la ampliación que Gira-Sol ha llevado a cabo en sus instalaciones del barrio del Llevant de Palma.

CERCA DE 20 PLAZAS DE VIVIENDA SUPERVISADA

Las siete nuevas plazas de Gira-Sol se suman a las seis incorporadas en Sa Pobla y a la ocho puestas en marcha junto a la Fundación Estel de Llevant, en Manacor. De esta forma, la Conselleria ha incorporado 21 nuevas plazas de vivienda supervisada en los últimos meses.

El refuerzo de las viviendas supervisadas se enmarca en la ampliación de los recursos residenciales para personas con problemas de salud mental.

La red cuenta actualmente con 147 plazas entre viviendas supervisadas y domicilios compartidos, dos recursos que permiten adaptar la intensidad de los apoyos a las necesidades y al momento vital de cada persona.

En concreto, 97 plazas corresponden a viviendas supervisadas y otras 50 a domicilios compartidos. Esta diversidad de recursos permite acompañar a las personas en su proceso hacia una mayor autonomía con diferentes niveles de apoyo sin alejarlas de su entorno.

"Queremos que las personas con problemas de salud mental dispongan de alternativas que se adapten a sus necesidades y les permitan avanzar en su autonomía", ha subrayado Fernández.