El Govern informa a una treintena de ayuntamientos sobre la implantación de las entidades colaboradoras urbanísticas

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, informa a una treintena de Ayuntamientos sobre el funcionamiento de las ECU. - CAIB

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha informado a una treintena de ayuntamientos sobre la implantación de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), de las cuales ya se han acreditado y registrado una docena en Mallorca, Menorca e Ibiza.

Ha sido durante una jornada celebrada este miércoles en la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) encabezada por su presidente, Jaume Ferriol, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

El objetivo de la jornada, según ha informado la Conselleria en un comunicado, ha sido dar a conocer las funciones, las ventajas, el marco normativo y los ejemplos de aplicación de esta figura, que permite una agilización de las licencias urbanísticas municipales.

La ley de simplificación administrativa aprobada el pasado diciembre regula por primera vez en Baleares el modelo de las ECU. El objetivo, ha explicado Mateo, es mejorar la colaboración público-privada y facilitar la gestión urbanística en el ámbito local.

En la jornada se ha abordado el funcionamiento de este tipo de entidades en otras comunidades autónomas, para lo que se ha contado con la participación de un experto de Madrid, Cayetano Prieto.

Funcionario de carrera, Prieto ha expuesto la experiencia práctica de esta comunidad en la implantación de este sistema de colaboración público-privada.