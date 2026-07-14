El Govern inicia la excavación de la fosa de Comellar Fondo de Son Servera

Trabajos en la fosa de Comellar Fondo de Son Servera - CAIB

PALMA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado los trabajos de excavación de la fosa de Comellar Fondo, en el municipio de Son Servera, una actuación enmarcada en el V Plan de Fosas.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación con la Acción de Gobierno y Cooperación Local, la intervención tiene como objetivo localizar, exhumar e identificar a posibles víctimas de la Guerra Civil enterradas en este lugar, situado junto al Puig de Son Corb, uno de los principales escenarios de los combates que tuvieron lugar durante la Batalla de Mallorca en el verano de 1936.

Esta actuación da continuidad a las intervenciones iniciadas este año en Son Servera, donde el Govern ha desarrollado trabajos de excavación en el cementerio municipal. Con esta nueva fase, el V Plan de Fosas continúa avanzando en la investigación de distintos espacios del municipio vinculados a los enfrentamientos armados que se produjeron durante los primeros meses de la Guerra Civil.

La fosa de Comellar Fondo se localiza en una finca privada a las afueras del núcleo urbano y su existencia ha podido documentarse gracias a los testimonios orales recogidos durante los trabajos de investigación histórica desarrollados en el marco del IV Plan de Fosas. Según estos relatos, el lugar habría servido para enterrar a combatientes fallecidos durante los enfrentamientos en el Puig de Son Corb, aunque la identidad y el número de víctimas que podría albergar se desconocen actualmente.

Los trabajos serán ejecutados por la UTE formada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y ATICS, adjudicataria del servicio de excavación, exhumación e identificación del V Plan de Fosas. La intervención combina trabajo arqueológico y antropológico especializado, con una primera fase destinada a localizar la posible fosa mediante sondeos arqueológicos y, en caso de confirmarse su existencia, proceder a la exhumación de los restos humanos y a su posterior estudio científico y genético.

El Govern ha remarcado que, para llevar a cabo esta actuación, ha sido esencial la colaboración de los propietarios de la finca, Juana María Servera y Juan Servera, así como la disposición de la familia para facilitar el desarrollo de los trabajos. En este sentido, Antoni Torrandell, cónyuge de la copropietaria, actúa como interlocutor con el equipo responsable de la intervención, haciendo posible que los trabajos se desarrollen con todas las garantías.