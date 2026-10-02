El Govern inicia las mesas sectoriales para definir "el futuro de la industria balear"

Archivo - Imagen de recurso de un trabajador de la industria de Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern inicia este viernes las mesas sectoriales del Plan de Industria de Baleares 2027-2031, que reunirán a empresas y representantes del sector, para definir prioridades y proponer proyectos conjuntos con la intención de definir "el futuro de la industria balear".

El director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, preside estos encuentros, que se organizan en 11 mesas distribuidas en cinco jornadas, desde este viernes hasta el 9 de octubre.

Las sesiones tienen lugar por las cadenas de valor identificadas en la industria de la comunidad y parten de un diagnóstico del sector para definir conjuntamente los objetivos y las acciones que se incorporarán al futuro Plan Director de Industria.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que la intención es elaborar el Plan con las empresas y "a partir de sus necesidades". Estas mesas, ha defendido, deben concretar actuaciones que ayuden a la industria a "crecer, ser más competitiva y generar empleo de calidad". El objetivo es impulsar la reindustrialización y avanzar en la diversificación económica de la comunidad.

El próximo lunes se reunirán las mesas de calzado, piel y moda; joyería, bisutería y manufactura singular, y madera, mueble y hábitat. El martes será el turno de materiales de construcción y piedra natural; metalmecánica y transformados metálicos, y construcción y edificación. El jueves se trabajará con economía circular y valorización de residuos y con ciclo del agua y energía. La mesa de náutica e industria marítima cerrará las sesiones el viernes, 9 de octubre.

Las propuestas se revisarán el día 20 en una mesa institucional con las direcciones generales del Govern competentes en los ámbitos del Plan, como formación, empleo, economía circular e innovación, entre otros. Esta fase culminará el 21 con una sesión presencial para compartir las conclusiones de las mesas.

La Conselleria ha remarcado que continúa trabajando con la consultora encargada de redactar el Plan para cumplir el compromiso adquirido con el sector de presentar un primer borrador en noviembre.