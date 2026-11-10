El Govern inicia el proceso participativo para elaborar el IV Plan Estratégico de Servicios Sociales - CAIB

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Apoyo a la Dependencia ha iniciado el proceso participativo para elaborar el IV Plan Estratégico de Servicios Sociales de Baleares con la celebración de talleres en Mallorca, Menorca y Formentera.

La Sala de Cultura Sant Antoni de Maó ha acogido este martes el primero de los cuatro talleres que tendrán lugar esta semana en Manacor, Palma y Formentera, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

Los talleres, titulados 'Pensamos los servicios sociales', consisten en una jornada de trabajo dirigida a profesionales de los servicios sociales con el objetivo de recoger propuestas, necesidades y sugerencias, impulsando así la reflexión y el debate, para contribuir a la definición del futuro modelo.

La Dirección General de Bienestar Social busca que el nuevo plan sea un documento construido de forma participativa, que incorpore el conocimiento técnico, la experiencia profesional y la realidad de las personas y de los territorios.

En este sentido, ha destacado la Conselleria, la participación de los profesionales es esencial para identificar los principales retos del sistema y definir respuestas eficaces frente a las necesidades sociales actuales y futuras.

Tras esta fase participativa, las aportaciones se incorporarán a la redacción del IV Plan Estratégico de Servicios Sociales, que posteriormente será sometido a consulta de los distintos órganos de participación y coordinación del sistema de servicios sociales antes de su tramitación definitiva.

Los talleres de esta semana cuentan con la participación de Esther Raya (Bilbao, 1968), profesora titular de Trabajo Social en la Universidad de La Rioja y experta en planificación social, que aportará su experiencia en el diseño de procesos participativos vinculados a la planificación de políticas sociales.