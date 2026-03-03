El Govern inicia la regulación de velocidad para embarcaciones en la Reserva Marina Illa de l'Aire (Menorca)

Archivo - Fondo marino de la Illa de l'Aire - CAIB - Archivo

MENORCA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha iniciado el trámite de consulta previa a la elaboración de una orden para regular la velocidad de las embarcaciones dentro de la Reserva Marina de la Illa de l'Aire, ordenar la práctica del buceo colectivo con escafandra en las reservas marinas de Menorca y modificar la composición de la comisión de seguimiento de estos espacios protegidos.

Desde el Govern han manifestado que la iniciativa responde a la necesidad de reforzar la protección de la biodiversidad marina en zonas de alto valor ecológico y con una presión creciente de navegación. "El ruido submarino de origen humano tiene efectos nocivos sobre la fauna marina, y en áreas con tráfico marítimo intenso, como el entorno de la isla del Aire, este impacto está directamente relacionado con la velocidad de las embarcaciones", han dicho.

De este modo, la futura norma prevé establecer una limitación de la velocidad máxima dentro del ámbito de la reserva, con el objetivo de minimizar la afección sobre los hábitats marinos y contribuir a la recuperación y conservación de los recursos pesqueros.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha destacado este martes que las reservas marinas son una de las herramientas más eficaces que hay para recuperar poblaciones de peces y proteger los hábitats marinos, "pero su éxito también implica gestionar adecuadamente los usos que tienen lugar en ellas". En este sentido, ha remarcado que "reducir la velocidad en la Illa de l'Aire es una medida proporcionada y basada en criterios técnicos, que permitirá disminuir el ruido submarino y reforzar la calidad ambiental de la reserva".

En cuanto al buceo con escafandra autónoma, la actividad ha experimentado un incremento muy relevante en Menorca. Ante esta evolución, la Conselleria considera necesario establecer una ordenación más precisa del buceo colectivo para garantizar que su desarrollo sea compatible con la conservación de los recursos marinos y con la sostenibilidad a medio y largo plazo.

Grau ha subrayado que quieren seguir haciendo compatible la conservación con la actividad económica vinculada al buceo, "pero evitando un crecimiento descontrolado que pueda comprometer los valores que precisamente hacen atractivas las reservas".

También ha añadido que trabajan de la mano con el sector para "definir un marco estable, con posibles medidas como la fijación de un número máximo de autorizaciones o la zonificación de la actividad, siempre con criterios de sostenibilidad".

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que la futura orden incluirá igualmente la modificación de la composición de la comisión de seguimiento de la Reserva Marina del Norte de Menorca y de la Reserva Marina de la Illa de l'Aire para incorporar a un representante de la Menorca Preservation Fund, entidad con una trayectoria consolidada en la conservación y protección del medio marino en Menorca.

Con la apertura de esta consulta previa, el Govern pone a disposición de la ciudadanía, del sector pesquero, de los centros de buceo y de las entidades ambientales la información necesaria para que puedan formular aportaciones antes de la redacción del texto normativo.