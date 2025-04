El Govern iniciará el servicio de limpieza del mar el 1 de mayo con 23 barcas, dos más que en 2024

PALMA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio de recogida de residuos del mar y el litoral de Baleares empezará desde este 1 de mayo hasta el 30 de septiembre con un total de 23 embarcaciones, lo que supone un aumento de dos barcas más que en la campaña anterior.

Así lo ha explicado el conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en la rueda de prensa de presentación de la campaña de este 2025, que será financiada con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) al igual que la de 2026.

Lafuente ha destacado este incremento de medios para la limpieza del mar después de que el año pasado ya se ampliara el periodo en que las barcas estaban operativas.

Sin embargo, ha hecho un llamamiento a la población para el cuidado del medio marino, ya que "no hace falta limpiar, lo que no se ensucia", por lo que ha recalcado que "todo lo que puedan hacer los ciudadanos para no contaminar el mar, es trabajo que se ahorra".