El Govern instala una nueva estación de recarga de coches eléctricos en Sant Llorenç des Cardassar

Estación de carga de coche eléctrico de la red MELIB. - CAIB

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha instalado una nueva estación de recarga de coches eléctricos en Sant Llorenç de Cardassar en sustitución de un equipo antiguo como parte del proceso de mejora y mantenimiento de la red pública de recarga Melib.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, esta actualización forma parte de una zona de carga de coches eléctricos, situada en el número 16 de la calle Lepant, que cuenta con 21 puntos de recarga, que pueden dar servicio hasta a 42 coches a la vez. En este sentido, el Govern pretende ampliar más la red con más puntos adicionales que ya han sido instalados y que están pendientes de su puesta en servicio.

Así, el modelo tarifario de este punto, dependiente del Instituto Balear de la Energía (IBE), es de 25 céntimos por kilovatio hora, una cantidad que, según apunta la Conselleria, se utiliza para favorecer el uso del servicio y el mantenimiento de los equipos.

Asimismo, el Govern ha destacado la densidad de infraestructuras de recarga en el entorno de Cala Millor, donde la red Melib ofrece una cobertura con zonas en las que prácticamente se dispone de un cargador cada dos calles.