El Govern instalará aparcamientos para bicicletas y patinetes en cinco municipios junto a paradas del TIB o tren

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, se reune con los alcaldes de los pueblos en los que se van a instalar aparcamientos de bcicleta y patinete - GOVERN

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern instalará nuevos aparcamientos seguros para bicicletas y patinetes eléctricos en los municipios de Inca, Sa Pobla, Llucmajor, Manacor y Consell, junto a paradas de autobús de la red TIB o estaciones de tren.

Según ha informado este miércoles la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, los aparcamientos forman parte de una prueba piloto para evaluar su funcionamiento y continuar con su implantación en otros municipios. Además, ha indicado que estarán instalados a finales de verano y contarán con una inversión de 260.000 euros.

Los nuevos equipamientos dispondrán de 20 taquillas individuales para bicicletas y patinetes, equipadas con cerradura electrónica y enchufes de carga en su interior.

Según ha destacado el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, tras una reunión con los cinco ayuntamientos implicados, esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la intermodalidad y facilitar que los usuarios del transporte público puedan combinar sus desplazamientos en bicicleta o patinete de manera cómoda y segura.

En el caso de Inca, Llucmajor y Sa Pobla, los aparcamientos se ubicarán junto a paradas de autobús de la red TIB, concretamente en Inca Llevant 1, Llucmajor Oest 1 y Ronda Nord de Sa Pobla.

En estos casos, el Govern y los tres ayuntamientos han firmado convenios de colaboración. Por su parte, en Manacor y Consell los aparcamientos se instalarán en estaciones de tren gestionadas por Serveis Ferroviaris de Mallorca.

En relación con los convenios, los acuerdos establecen el marco de colaboración entre el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) y los ayuntamientos para regular la instalación, mantenimiento y gestión del equipamiento. El Consorcio asumirá la licitación, instalación y puesta en servicio de los aparcamientos, así como su mantenimiento, y gestionará el equipamiento mediante una aplicación móvil y la atención a los usuarios.

Por su parte, los ayuntamientos se comprometen a ejecutar la infraestructura eléctrica necesaria para alimentar el equipamiento, incluida, en su caso, la ampliación de la potencia del cuadro eléctrico y la legalización de la instalación. También asumirán el consumo eléctrico, la limpieza exterior y del entorno viario, así como la retirada de elementos abandonados dentro de los aparcamientos.