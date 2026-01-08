El Govern intentará que la nueva PAC reconozca los sobrecostes de la insularidad ante el riesgo de perder competitividad

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural trabajará para que la futura Política Agraria Común (PAC) reconozca los sobrecostes estructurales asociados a la insularidad ante el riesgo de que las explotaciones de Baleares pierdan competitividad.

Así lo ha trasladado el conseller del ramo, Joan Simonet, y el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, en la reunión que este jueves ha mantenido con el sector agrario del archipiélago para informarles la propuesta de la nueva PAC.

La reunión se ha desarrollado en el contexto de la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio, que incluye el marco financiero plurianual 2028-2034 y los borradores de los reglamentos que configuran la futura PAC.

Uno de los bloques centrales del encuentro, ha informado la Conselleria en un comunicado, ha sido la explicación de las claves de negociación para Baleares.

Fernández ha explicado que el planteamiento del Govern se enfoca de manera simultánea en las cuestiones que deberían modificarse de los reglamentos europeos, en los aspectos que deben abordarse a nivel estatal y en el objetivo de lograr que la futura PAC reconozca de manera clara los sobrecostes estructurales derivados de la condición insular.

En este sentido, ha trasladado al sector la necesidad de mantener el reconocimiento específico de las regiones insulares dentro del nuevo modelo de ayudas, de defender importes diferenciados en la ayuda degresiva por hectárea y en las ayudas asociadas, de reforzar el papel del pago compensatorio por zonas con limitaciones naturales para que actúe como un verdadero complemento a la ayuda básica y de revisar el actual sistema de distribución presupuestaria heredado del Fedaer.

Asimismo, ha subrayado la importancia de garantizar un presupuesto suficiente para las intervenciones sectoriales estratégicas para Baleares y de asegurar el correcto encaje de las explotaciones mixtas de agricultura y ganadería en el nuevo sistema.

"La insularidad no es un privilegio, es una dificultad objetiva que debe reconocerse en la política europea", ha señalado Simonet. "Si la futura PAC no tiene en cuenta estas realidades, muchas explotaciones perderán competitividad", ha advertido.

El director general ha recordado que la Conselleria ha participado de forma activa en las reuniones del grupo de trabajo específico creado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las comunidades autónomas, que ya se ha reunido cinco veces desde el mes de septiembre, así como en el seguimiento de las negociaciones a nivel europeo.

En estos días se celebrarán los primeros contactos bilaterales entre el Ministerio y la Conselleria en los que se trabajará, entre otros asuntos, en el encaje de la realidad insular y en la metodología de trabajo de esta nueva etapa.

Esta reunión ha tenido un carácter puramente explicativo y ha perseguido el objetivo de compartir el estado actual de la propuesta, aclarar dudas y sentar las bases para un proceso de trabajo progresivo con el sector agrario balear de cara a la negociación de la futura PAC, cuya propuesta ha generado movilizaciones como la que tuvo lugar en Bruselas el pasado 18 de diciembre.

En este contexto, la Conselleria ha expuesto de manera detallada el marco de partida de la propuesta europea y los principales cambios estructurales que plantea la Comisión, analizando cada uno de los reglamentos propuestos.

La futura PAC, han explicado los responsables del Govern, se enmarca en una refundación de la gobernanza financiera de la Unión Europea, con una concentración de fondos y programas y la desaparición de la estructura tradicional de dos pilares, al integrarse los actuales fondos agrarios en un nuevo fondo europeo de cohesión y seguridad sostenibles.

"Nos encontramos ante un cambio profundo en la forma de concebir y gestionar la política agraria europea, con un presupuesto más concentrado y con una PAC que pierde visibilidad como política autónoma, lo que obliga a las regiones a estar muy presentes desde el inicio del proceso", ha incidido Simonet.

Para territorios con una realidad agraria y territorial específica como Baleares, ha apuntado el conseller, "es fundamental entender bien el nuevo marco para poder defender nuestros intereses".

Durante el encuentro se ha puesto de relieve que aunque la PAC mantiene un volumen presupuestario relevante, se produce una reducción de fondos de más del 22% en términos corrientes, al tiempo que se incrementan las exigencias vinculadas a la renta, al medio ambiente, al clima y a la cohesión territorial.

Asimismo, se ha explicado que la PAC pasará a articularse a través de los planes nacionales y regionales de asociación, lo que introduce nuevos retos en términos de gobernanza y reparto competencial.

"La propuesta es compleja y dispersa, y una de las principales dificultades es seguir el rastro del presupuesto agrario y entender quién toma las decisiones clave. Necesitamos que el sector conozca la lógica de la propuesta para poder avanzar, más adelante, en una posición compartida", ha sostenido Fernández.

También se han detallado los principales ejes de la futura PAC, como la introducción de la ayuda decreciente a la renta por superficie, la eliminación del sistema de derechos históricos, el refuerzo de la focalización de las ayudas en los agricultores activos y el establecimiento de topes máximos por explotación.

Asimismo, se ha explicado el nuevo concepto de 'farm stewardship' (gestión de la explotación), que integra los actuales requisitos legales, la condicionalidad social y las prácticas de protección ambiental.

Otro de los aspectos destacados ha sido el refuerzo de las políticas vinculadas al clima, al medio ambiente y a la biodiversidad, así como la obligatoriedad de una estrategia específica de relevo generacional, con un mayor peso presupuestario.

También se han expuesto las líneas generales del pago a pequeños agricultores, las ayudas asociadas, las intervenciones sectoriales y los nuevos mecanismos de gestión de crisis.

La Conselleria, en la misma línea, ha trasladado al sector agrario las últimas novedades en relación a la nueva PAC como la carta remitida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al Parlamento Europeo y al Consejo.

En ella reconoce la necesidad de avanzar hacia un presupuesto de 400.000 millones de euros para la PAC y formula una serie de cuestiones que, ha lamentado el Govern, no están planteadas formalmente.

No obstante, Simonet ha valorado de forma positiva la actitud y el interés de la presidenta de la Comisión, aunque ha advertido que la cifra "sigue lejos de la que necesita realmente el sector agrario europeo".

"En todo caso, las propuestas que se han barajado dependen de la discrecionalidad de los estados, lo que debilita el carácter común de la política agraria", ha zanjado.