El Govern invertirá 3,3 millones de euros en modernizar el comercio de proximidad

Archivo - Establecimiento Jaime J. Renobell, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado una inversión de 3,3 millones de euros para financiar la convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos comerciales y de servicios considerados emblemáticos.

La partida, que ha sido anunciada por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes, ha sido propuesta por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

Esta convocatoria tiene como objeto mejorar la competitividad del sector mediante la renovación de los establecimientos, la optimización de su gestión y su adaptación a los nuevos hábitos de consumo.

Asimismo, busca contribuir a la continuidad de los comercios y servicios emblemáticos por su valor "económico, social y cultural".

Las subvenciones se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma para el periodo 2024-2026, que contempla, entre otras actuaciones, el apoyo a proyectos de mejora empresarial, iniciativas de marketing y diseño, así como actuaciones orientadas a reforzar la capacidad de adaptación y evolución del sector.