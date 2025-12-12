El Govern invita a toda la población a vacunarse contra la gripe ante la previsión de que el pico llegue en Navidad

Archivo - Vacunación contra la gripe en una residencia - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha hecho un llamamiento a toda la población para que se vacune contra la gripe, ante la previsión de que el pico de incidencia llegue durante las fiestas de Navidad.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha subrayado la importancia de usar la mascarilla en caso de síntomas de virus respiratorio, especialmente en centros hospitalarios, residencias y espacios cerrados con mucha gente, como el transporte público o centros comerciales.

El portavoz ha recordado que en la última semana casi se ha duplicado la tasa de incidencia y que Baleares se encuentra en un escenario de epidemia de nivel medio.

Por ello, el Govern invita a toda la población a vacunarse y recuerda la importancia de mantener las medidas de prevención, como la higiene de manos, la ventilación y el uso de la mascarilla.

En los hospitales, ha dicho Costa, la presión es creciente pero no existe una situación preocupante. Así, ha recordado que Salud cuenta con un plan de contingencia previsto con 215 camas adicionales en caso de que fuera necesario.